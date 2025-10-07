La nueva flotilla a Gaza llega a la zona de riesgo en la que las anteriores misiones fueron interceptadas

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Flotilla de la Libertad, con siete españoles a bordo y que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, está ya a 150 millas náuticas (alrededor de 277 kilómetros) de las costas del enclave palestino, zona en la que las anteriores misiones humanitarias fueron interceptadas por el Ejército de Israel.

"Nuestra flotilla se encuentra ahora a 150 millas náuticas de la costa de Gaza, acercándose a la zona donde misiones anteriores de la Flotilla de la Libertad y la Global Sumud flotilla sufrieron ataques israelíes. Mantengan los ojos en nuestra flotilla pero no pierdan de vista lo que está ocurriendo en Gaza", reza un breve comunicado publicado en su canal de Telegram.

Esta nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y por el 'Conscience', un barco que ya fue atacado a principios de mayo en aguas internacionales frente a las costas de Malta y que, tras someterse a un proceso de reparaciones, zarpó el día 30 desde el puerto de Otranto.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar en una "zona de combate activo" y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja, tal como hicieron la semana pasada con más de 400 activistas de la Global Sumud Flotilla.