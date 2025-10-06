La nueva flotilla está ya a unos 350 kilómetros de la costa de Gaza

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Flotilla de la Libertad que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza está ya a unas 190 millas náuticas (cerca de 350 kilómetros) de las costas de este enclave palestino, en un nuevo desafío al bloqueo que mantiene Israel y que la semana pasada ya llevó a la interceptación de otro grupo de unos 40 barcos.

Esta nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y por el 'Conscience', un barco que ya fue atacado a principios de mayo en aguas internacionales frente a las costas de Malta y que, tras someterse a un proceso de reparaciones, zarpó el día 30 desde el puerto de Otranto.

El portal de seguimiento activado por esta campaña sitúa a todos los barcos al norte de Egipto, a la altura de la ciudad de Alejandría, y fuentes de la organización consultadas por Europa Press apuntan a que, al ritmo actual, podrían llegar en dos o tres días a la considerada zona de riesgo.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar en una "zona de combate activo" y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja, tal como hicieron la semana pasada con más de 400 activistas de la Global Sumud Flotilla.