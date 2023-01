La nueva ministra de Turismo de Brasil hizo campaña en 2018 con un paramilitar preso por homicidio

La nueva ministra de Turismo de Brasil, Daniela Carneiro, hizo campaña en 2018 con Juracy Alves Prudencio, un paramilitar condenado a 22 años por homicidio, quien por entonces contaba con un permiso penitenciario para trabajar en el gobierno del municipio de Belford Roxo, cuyo alcalde, Walter dos Santos Carneiro, es su esposo.

Carneiro, que tomó posesión de su cargo al frente de Turismo este lunes, pertenece al partido de Unión Brasil, una de las tres formaciones de corte conservador con las que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tenido que contentar en respuesta a los apoyos recibidos antes y después de las elecciones.

Tal y como ha mostrado el diario 'O Globo', la responsable de Turismo aparece en varias fotografías haciendo campaña y en otros actos junto a Prudencio, un antiguo sargento de la Policía Militar que a la vez había liderado un grupo paramilitar responsable de una serie de homicidios en la región carioca de Baixada Fluminense.

Prudencio se encuentra preso desde 2009 por el asesinato en mayo de 2007 de un joven de 16 años en un bar y tras una operación de las autoridades brasileñas que metió entre rejas a otros nueve agentes de la Policía Militar que integraban también la milicia que él dirigía, conocida como 'Bonde do Jura'.

En 2020 una investigación periodística del diario 'Extra' reveló que Prudencio logró un puesto en el departamento de seguridad de la Alcaldía de Belford Roxo, gobernada por el marido de Carneiro de 2017, lo que le permitía salir de prisión.

Sin embargo, y pese a no acudir a su puesto de trabajo, se le fueron atribuidas las horas trabajadas. El gobierno local alegó que nunca tomó posesión, que no recibió salario alguno y que cumplía voluntariamente un expediente administrativo. Tras la polémica, no volvió a conseguir más permisos penitenciarios.

En 2008, un año antes de ser detenido y condenado, fue candidato a concejal en de Nova Iguaçu por el Partido Republicano Progresista. Si bien no lo logró, las investigaciones en su contra señalaron que se sirvió de la milicia que lideraba para atemorizar a la población local y hacer campaña.

Europa Press