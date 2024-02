La nueva ministra principal de Irlanda del Norte, la republicana Michelle O'Neill, ha defendido la necesidad de convocar un referéndum de reunificación de Irlanda en un plazo de no más de diez años.

O'Neill ha sido interrogada en una entrevista emitida este domingo por la cadena británica Sky News por si creía que se celebrará un referéndum en un plazo de diez años.

"Sí", ha respondido O'Neill. "Creo que estamos en una década de oportunidades. Hay tantas cosas que están cambiando, como la naturaleza del Estado, que no podía haber un republicano como ministro pricipal,... Se trata de todos estos cambios", ha indicado. "Es bueno. Es saludable. Este cambio nos beneficia a todos", ha argumentado.

O'Neill hizo historia el sábado al convertirse en la primera nacionalista irlandesa nombrada ministra principal de Irlanda del Norte tras lograr un acuerdo de gobierno de coalición entre el Partido Democrático Unionista (DUP) y el Sinn Féin que lidera la propia O'Neill en Irlanda del Norte.

También la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, especulaba la semana pasada con la posibilidad de un referéndum de reunificación tras conocerse el fin del bloqueo del DUP a las instituciones autonómicas norirlandesas.

"Cuando Mary Lou McDonlad dice que está al alcance de la mano, creo que estamos en la década de la oportunidad. Creo también que podemos hacer dos cosas a la vez: podemos gobernar en coalición, con estabilidad, colaborar día a día en cuestiones como servicios públicos y luchar por nuestras legítimas aspiraciones", ha añadido O'Neill en la entrevista.

La secretaria de Estado de Educación del Gobierno británico del Partido Conservador, Gillian Keegan, no ha querido entrar en la cuestión del referéndum al ser preguntada por las palabras de O'Neill. "No quiero especularo sobre eso. Lo que es fantástico es que Stormont (el parlamento norirlandés) vuelva a funcionar. Ha pasado mucho tiempo y sé que ha habido mucha gente trabajando para llegar a este día", ha indicado, según recoge la agencia de noticias The Press Association.

El diputado laborista Chris Bryant ha apuntado por su parte que el referéndum podría "llegar en algún momento". "No se puede predecir lo que va a pasar en el futuro solo por lo que ha pasado hasta ahora, pero sí, podría llegar en algún momento. No lo sé", ha indicado.

Al ser preguntado por su opinión al respecto, Bryant ha argumentado que "no soy yo el que tiene que decidir qué pasará en Irlanda del Norte, sino la gente de Irlanda del Norte".

El Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a la actividad armada del Ejército Republicano Irlandés (IRA) tras décadas de sangriento conflicto prevé la opción de la convocatoria de un referéndum de reunificación de Irlanda --separada desde 1916--, pero la competencia es del ministro de Irlanda del Norte del Gobierno británico, cargo que ocupa en estos momentos Chris Heaton-Harris.