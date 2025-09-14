La nueva primera ministra de Nepal pide calma tras las protestas mortales

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La nueva primera ministra de Nepal asumió el cargo el domingo e instó “a la calma y la cooperación para reconstruir" la nación del Himalaya después de que días de violentas protestas la semana pasada dejaran al menos 72 muertos, además de edificios gubernamentales y hogares de políticos destruidos.

Sushila Karki, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en el país, dijo a los altos funcionarios reunidos en su oficina temporal que cada familia de los manifestantes fallecidos recibirá una compensación monetaria de un millón de rupias (aproximadamente US$11.330) y aseguró que se atendería a los heridos, informó la televisión estatal.

"Todos necesitamos unirnos para reconstruir el país", afirmó Karki, comprometiéndose a trabajar para reconducir la nación del sur de Asia.

Las manifestaciones masivas, denominadas la protesta de la Generación Z, comenzaron el 8 de septiembre debido a una breve prohibición de las redes sociales. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles, especialmente jóvenes, enojados por la corrupción generalizada y la pobreza, mientras que los hijos de los líderes políticos, conocidos como "nepo kids", o “hijos de papá”, parecían disfrutar de estilos de vida lujosos.

Las protestas pronto se tornaron violentas. Los manifestantes atacaron el edificio del parlamento y la policía abrió fuego, lo que llevó a la renuncia del primer ministro, Khadga Prasad Oli, quien huyó de su residencia oficial.

La sede actual del primer ministro, un antiguo palacio de color blanco convertido en oficina en la capital, Katmandú, fue incendiada junto con las oficinas del presidente, la corte suprema, ministerios clave del gobierno y varias estaciones de policía el 9 de septiembre, al día siguiente de que la policía disparara contra los manifestantes. También se atacaron los negocios y casas de familias influyentes, incluidas varias tiendas de una popular cadena de supermercados en Nepal.

La calma se restableció después de que el ejército tomara el control de las calles esa noche, y comenzaran las negociaciones entre los manifestantes, el ejército y el presidente sobre un gobierno interino.

Karki, de 73 años, fue nombrada nueva primera ministra el 12 de septiembre. Fue una figura popular mientras se desempeñó como la única mujer presidenta del tribunal en 2016 y 2017, y era conocida por su postura contra la corrupción en el gobierno.

Se han fijado nuevas elecciones parlamentarias para el 5 de marzo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.