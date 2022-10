La nueva Venta exclusiva Prime de Amazon comienza el 11 y 12 de octubre con ofertas anticipadas para las fiestas de fin de año, exclusivamente para miembros Amazon Prime

Seattle--(business wire)--oct. 6, 2022--

(NASDAQ: AMZN)—Hoy, Amazon anunció un adelanto de las mejores ofertas que los miembros de Amazon Prime pueden comprar durante la nueva Venta exclusiva Prime. El evento de dos días, 11 y 12 de octubre, ofrece a los miembros de Amazon Prime acceso exclusivo a ofertas anticipadas en esta temporada de fiestas. A lo largo del evento, habrá miles de ofertas disponibles en productos de todas las categorías, como los electrónicos imprescindibles de Samsung y Sony, artículos populares para el hogar y la cocina de Casper y Ninja, juguetes imprescindibles de Melissa & Doug y Hasbro, productos favoritos de belleza de Drybar y Caudalie, y las mejores prendas de moda de Calvin Klein y Orolay. Los miembros también pueden aprovechar cientos de miles de ofertas de los socios de ventas de Amazon. La mayoría de los socios de ventas de Amazon son pequeñas y medianas empresas, incluyendo empresas que tienen a mujeres, negros y familias militares como dueños.

“A medida que comenzamos la temporada de fiestas, estamos muy emocionados de encontrar nuevas formas de sorprender y deleitar a nuestros miembros de Amazon Prime”, comentó Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “Durante la Venta exclusiva Prime, los miembros podrán comprar algunas de las mejores ofertas de la temporada festiva, incluyendo, por primera vez, ofertas de marcas nacionales que no pueden faltar como Peloton, y aprovechar algunos de los precios más bajos del año de Amazon”.

Adelanto de ofertas: Venta exclusiva Prime

Como parte del evento, Amazon presenta una lista Top 100 de algunos de los artículos más populares que se pueden regalar esta temporada de categorías incluyendo dispositivos de Amazon, belleza, electrónicos, moda, hogar, mascotas y juguetes. Durante determinados períodos del evento se lanzarán nuevas ofertas cada 30 minutos en amazon.com/ventaexclusivaprime o en la aplicación de compras de Amazon. Las compras de fin de año pueden abrir el apetito, por lo cual los miembros Amazon Prime de Estados Unidos pueden obtener un 20% de descuento (hasta $10) en los pedidos de Grubhub al usar el código Prime20. Esta oferta de 48 horas está disponible en pedidos de más de $15 y solo se puede usar una vez. Los miembros Prime deben registrarse para la prueba gratuita de membresía de Grubhub+ de un año, la cual está disponible en amazon.com/grubhub.

Este es un adelanto de algunas de las mejores ofertas que estarán disponibles durante la Venta exclusiva Prime:

Formas de comprar durante la Venta exclusiva Prime

Invertimos en nuestro equipo

Los empleados de Amazon de todo el mundo se unen para satisfacer las necesidades de los clientes, tanto durante los principales eventos de compras como todos los días del año. Los empleados son el corazón y el alma de la empresa y facilitan el trayecto de un paquete de Amazon, motivo por el cual los empleos de Amazon no solo incluyen un excelente salario, sino que también ofrecen beneficios integrales para los empleados regulares de tiempo completo. Estos beneficios incluyen seguro médico, de la vista y dental desde el primer día; un plan 401(k) con 50% de contribución de la empresa; hasta 20 semanas de licencia paga, que incluye 14 semanas de licencia por embarazo, más seis semanas de licencia por paternidad; el programa Career Choice de Amazon, el cual ofrece gastos universitarios ( tuition ) prepagos; y el programa Resources for Living de Amazon, un beneficio de salud mental gratuito que ofrece servicios y apoyo para los empleados, sus familias y sus hogares. Además, para garantizar que los pedidos de los clientes se recolecten, empaqueten y envíen a tiempo todos los días, Amazon sigue invirtiendo en tecnología, planificación de la cadena de suministro, transporte y equipos de entrega en un esfuerzo por brindarles a los clientes lo que desean, cuando lo desean y donde sea que estén.

Cada día es mejor con Amazon Prime

Amazon Prime brinda a los miembros un servicio al cliente de primer nivel, ahorros exclusivos, amplia variedad, conveniencia y entretenimiento digital de calidad por solo $14,99 al mes o $139 al año. En los Estados Unidos, eso incluye entrega rápida y gratuita en millones de productos, incluyendo medicamentos recetados, entrega y recolección de alimentos de forma rápida, streaming ilimitado de películas y series como The Lord of the Rings: The Rings of Power y deportes en vivo como Thursday Night Football con Prime Video, audio sin publicidad de 2 millones de canciones, miles de estaciones, playlists y podcasts con Amazon Music, juegos gratis con Prime Gaming, más de 3,000 libros y revistas con Prime Reading, almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos y ahorros increíbles con Prime Day. Los miembros también pueden disfrutar de una membresía gratuita de un año de Grubhub+ valorada en $9,99 por mes, sin costo adicional a la membresía Prime durante los primeros 12 meses. Todos pueden unirse a Prime o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/prime.

Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que respaldamos los productos vendidos en las tiendas de Amazon con la Garantía de la A a la Z. La protección de Amazon se aplica a todas las compras realizadas en nuestras tiendas en todo el mundo y, en el improbable caso de que los clientes experimenten problemas al recibir la entrega a tiempo o con la condición de su compra, Amazon corregirá el imprevisto reembolsando o reemplazando el pedido. Amazon está comprometido con una experiencia de compra confiable y respalda los productos ofrecidos en la Venta exclusiva Prime de Amazon, así como los millones de productos que están disponibles todos los días en nuestras tiendas. Encuentra más información aquí.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

