La número 2 de Interior sobre la agresión sexual a mujeres: "No tendría que haber en ningún partido, incluido el mío"

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha reconocido este jueves en el Congreso que comparte la "preocupación" por el aumento de denuncias por violencia sexual y acoso a mujeres, subrayando que este departamento ministerial ha dispuesto de los medios policiales para afrontar este problema y para que se tramiten este tipo de denuncias.

"Lo que no tendríamos que tener es agresiones de ese tipo en ningún sitio, en ninguna sede de ningún partido, incluido el mío", ha comentado la 'número dos' del Ministerio en referencia al PSOE, al ser preguntada en la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados por el aumento de violaciones y denuncias contra la libertad sexual de las mujeres.

Calvo se ha referido de esta forma en respuesta al PP, que había aludido al escándalo del exasesor socialista Francisco Salazar y la decisión de la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, de "borrar las denuncias de sus propias compañeras".

"El incremento de denuncias creo que señala que muchas mujeres han dicho que hasta aquí, y da igual quién sea el agresor, si pertenece a un partido político, pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es médico o no tiene formación", ha comentado la secretaria de Estado de Seguridad.

En este sentido, la 'número dos' de Interior ha reiterado que lo importante es que las mujeres digan ese "hasta aquí" y que denuncien. "Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben que atienden las denuncias, actúan en términos de investigación bajo mandato judicial y tratan de esclarecer los casos", ha apostillado.