La obra de danza y performance 'Fronterizas' se estrena en el Palacio de Festivales

De la creadora brasileña Mari Paula, presidenta de la Asociación de Profesionales de Cantabria 'Movimiento en Red'

SANTANDER, 12 Sep. 2022 (Europa Press) -

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acogerá el 28 de septiembre el estreno de 'Fronterizas', una obra de danza y performance de la artista brasileña Mari Paula que es la última pieza de una trilogía que aborda el cuerpo como una experimentación antropófoga y migrante, formada también por 'Retrópica' (2018) y 'Devórate' (2018).

Mari Paula es una coreógrafa, bailarina y gestora cultural brasileña afincada en Cantabria. A lo largo de su trayectoria en Brasil ha formado parte de compañías públicas de danza y desde 2016 realiza sus propias producciones en España. Es presidenta de la Asociación de Profesionales de Cantabria 'Movimiento en Red', vicepresidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza y directora artística de Las Vivas - Plataforma Iberoamericana de Danza.

En esta última creación también participan otros dos artistas: Carlos Molina con la tecnología lumínica y Jaime Peña con la sonora, convirtiendo 'Fronterizas' en una intervención artística multidisciplinar.

La obra entremezcla experiencias de su biografía personal con la ficción y aborda temas como la lucha, el cansancio y la aceptación del fracaso. Con una estructura narrativa no lineal, Mari Paula vislumbra un futuro a partir de trozos del pasado, y lleva a escena un cuerpo que desea desestabilizar las lógicas de producción contemporánea existentes.

Con esta obra Mari Paula pone fin a un proceso de investigación de seis años que comenzó con el proceso creativo de la obra 'Retrópica' en Brasil. En ella profundizó en el concepto de antropofagia cultural o la influencia que existe entre dos culturas cuando una de ellas coloniza a la otra.

La obra sitúa al espectador en un contexto apocalíptico utilizando un gran plástico como metáfora de la basura generada diariamente, pero también de ese cuerpo colectivo que perdió el rumbo en la carrera del desarrollo tecnológico. Ahora, en 'Fronterizas', el cuerpo se libera y se convierte en el protagonista de su propia vida, reconciliándose con el pasado, lo impuesto y aprendido.

"La antropofagia cultural ha sido muy importante para mí en mi proceso de inmigración, una especie de estrategia de supervivencia, en cierta forma, justifica mi estar en el mundo. He asumido en mi propia carne, en mis propias piezas, el hecho de poder 'comer' lo que pertenecía al extranjero sin olvidar lo que culturalmente me interesaba de mi país. Me he hecho adepta de la interculturalidad radical", explica Mari Paula.

Tras el estreno, la obra girará por distintos teatros y festivales. La primera parada será en el Carme Teatre en Valencia los días 28, 29 y 30 de octubre. Además, el 20 de septiembre, la segunda obra de esta trilogía, 'Devórate' podrá disfrutarse en el Teatro Escena Miriñaque, dentro del programa Santander Escénica de la Fundación Santander Creativa; y la primera obra 'Retrópica' se llevará a escena el 30 de septiembre en el Festival Internacional de Teatro na Póvoa de Varzim en Portugal.

Como broche de esta trilogía, el artista Rafael García Artiles ha lanzado una campaña de crowdfunding para la producción de una colección de alta bisutería de autor con pendientes, colgantes y anillos que recogen todo el universo expandido por estas obras y que podrá verse el día del estreno en el Palacio de Festivales.