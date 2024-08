La obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow” se estrenará en Broadway

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Isabella Pappas, de izquierda a derecha, Oscar Lloyd y Christopher Buckley durante una presentación de "Stranger Things: The First Shadow" en Londres. Los productores de la obra de teatro de "Stranger Things" dijeron el martes 7 de agosto que el último esfuerzo de la franquicia llegará al Marquis Theatre de Nueva York en la primavera de 2025. (Manuel Harlan/Netflix via AP)

Manuel Harlan - Netflix