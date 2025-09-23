La OCDE rebaja las perspectivas de crecimiento de la economía alemana

Por María Martinez

BERLÍN, 23 sep (Reuters) - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó el martes sus perspectivas económicas para Alemania, aunque mejoró sus previsiones para la economía de la eurozona para este año.

La OCDE espera que el producto interior bruto crezca marginalmente un 0,3% en 2025 y un 1,1% en 2026, lo que supone un recorte de 0,1 puntos porcentuales respecto a sus anteriores previsiones para ambos años. Alemania recuperará el impulso tras dos años de contracción, afectada por la debilidad de la demanda mundial, los elevados costes de la energía y la caída de la producción industrial.

Se espera que el crecimiento del PIB de la eurozona sea del 1,2% en 2025, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto anteriormente.

Para el año próximo, la OCDE prevé un crecimiento del 1,0%, por debajo de la proyección anterior del 1,2%.

Según la OCDE, el aumento de las fricciones comerciales y la incertidumbre geopolítica se verán compensados en cierta medida por unas condiciones crediticias más favorables.