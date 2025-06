La OCDE rebaja las perspectivas mundiales mientras la guerra comercial afecta al crecimiento de EE.UU.

Por Leigh Thomas

PARÍS, 3 jun (Reuters) - El crecimiento económico mundial se está ralentizando más de lo previsto desde hace solo unos meses, a medida que las consecuencias de la guerra comercial del Gobierno de Donald Trump pasan más factura a la economía de Estados Unidos, dijo el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que revisó a la baja sus perspectivas.

La economía mundial está en camino de desacelerarse del 3,3% del año pasado al 2,9% en 2025 y 2026, dijo la OCDE, que recortó sus estimaciones de marzo, que preveían un crecimiento del 3,1% este año y del 3,0% el próximo año.

Sin embargo, las perspectivas de crecimiento serían probablemente aún más débiles si aumenta el proteccionismo, que estimularía la inflación, interrumpiría las cadenas de suministro y sacudiría los mercados financieros todavía más, dijo la organización con sede en París en sus últimas Perspectivas Económicas. Los anuncios de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo en enero ya han agitado los mercados financieros y avivado la incertidumbre económica mundial, lo que lo ha obligado a dar marcha atrás en algunas de sus posturas iniciales. El mes pasado, Estados Unidos y China acordaron una tregua temporal para reducir los aranceles, y Trump también pospuso los aranceles del 50% a la Unión Europea hasta el 9 de julio. La OCDE pronosticó que la economía estadounidense crecería sólo un 1,6% este año y un 1,5% el próximo, asumiendo para hacer los cálculos que los aranceles vigentes a mediados de mayo se mantendrían así durante el resto de 2025 y 2026. Para 2025, la nueva previsión supone un recorte considerable, ya que la organización había previsto anteriormente que la mayor economía del mundo crecería un 2,2% este año y un 1,6% el próximo. Aunque los nuevos aranceles pueden crear incentivos para fabricar en Estados Unidos, el aumento de los precios de importación mermaría el poder adquisitivo de los consumidores y la incertidumbre de la política económica frenaría la inversión empresarial, advirtió la OCDE. Mientras tanto, los mayores ingresos arancelarios sólo compensarían parcialmente los ingresos perdidos debido a la extensión de la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017, los nuevos recortes de impuestos y un crecimiento económico más débil, agregó.

Se esperaba que la amplia ley de recortes de impuestos y gastos de Trump elevara el déficit presupuestario de Estados Unidos al 8% de la producción económica para 2026, uno de los mayores déficits fiscales para una economía desarrollada que no esté en guerra. Como los aranceles estimulan las presiones inflacionistas, se considera que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés durante este año y luego los recortará hasta el 3,25-3,5% a finales de 2026. En China, las repercusiones de la subida de aranceles de Estados Unidos se verían compensadas en parte por las subvenciones del Gobierno a un programa de intercambio de bienes de consumo, como teléfonos móviles y electrodomésticos, y por el aumento de las prestaciones sociales, según la OCDE. Se calcula que la segunda economía mundial, que no es miembro de la OCDE, crecerá un 4,7% este año y un 4,3% en 2026, lo que supone un cambio mínimo respecto a las previsiones anteriores de un 4,8% en 2025 y un 4,4% en 2026. Las perspectivas para la zona euro no variaron respecto a marzo, y prevén un crecimiento del 1,0% este año y del 1,2% el próximo impulsado por la resistencia de los mercados laborales y los recortes de los tipos de interés, mientras que el mayor gasto público de Alemania impulsaría el crecimiento en 2026. Las perspectivas de Reino Unido mejoraron ligeramente respecto a marzo, con una previsión de crecimiento del 1,3% este año y del 1,0% en 2026, revisada ligeramente a la baja respecto a las estimaciones de marzo, que preveían un 1,4% en 2025 y un 1,2% en 2026. (Información de Leigh Thomas; edición de Chizu Nomiyama; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)