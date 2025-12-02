La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento de 2025 para EE. UU., China y la zona euro

Los principales actores económicos mundiales --Estados Unidos, China y la zona euro-- registrarán un mayor crecimiento en 2025, pese al impacto de los aranceles y las incertidumbres políticas, indican este martes las previsiones actualizadas de la OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte no obstante de futuras "debilidades" vinculadas a eventuales nuevos aranceles o a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como tierras raras.

"La economía mundial ha sido resiliente este año, a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública", señala el informe.

Tras un crecimiento del 3,3% en 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría ligeramente al 3,2% en 2025 y al 2,9% en 2026, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. En 2027, repuntaría al 3,1%.

Entre los factores de resistencia, la OCDE cita la anticipación del aumento de los aranceles, las inversiones relacionadas con la IA, la reducción de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y las políticas fiscales de apoyo a la demanda.

Estados Unidos registra una mejora de 0,2 puntos en su previsión de crecimiento para 2025 y 2026, al 2% y al 1,7% respectivamente, pese al deterioro en el mercado laboral, la persistente inflación y la "debilidad temporal" del bloqueo presupuestario.

La primera economía mundial resiste mejor al impacto de los aranceles y del retroceso de la inmigración neta, compensados por "inversiones muy importantes en software y equipos de procesamiento de información, y el buen desempeño de los mercados de acciones".

La zona euro también mejora su previsión al 1,3% en 2025 (+0,1 puntos respecto a septiembre) y al 1% en 2026 (+0,2 puntos), aunque con su primera economía, Alemania, con un leve crecimiento del 0,3% (sin cambios) en 2025 y un 1% en 2026 (-0,1 puntos).

Penalizada por la inestabilidad política y presupuestaria, Francia vería su crecimiento alcanzar el 0,8% (+0,2 puntos) este año, impulsado por las exportaciones aeronáuticas y las inversiones de las empresas, y luego el 1% (+0,1 puntos) en 2026.

La organización con sede en París señala que en muchas economías de mercado emergentes, "el crecimiento del PIB también ha resistido sorprendentemente bien", como en China, cuya previsión sube al 5% (+0,1 puntos) en 2025 y se mantiene estable para 2026, en el 4,4%.

La primera economía latinoamericana, Brasil, crecería a un ritmo del 2,4% (+0,1 puntos) en 2025, antes de ralentizarse al 1,7% en 2026 por el impacto del alza de las tasas de interés en la inversión, según el informe.

