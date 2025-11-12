La OEA expresa "preocupación" por elecciones de Honduras

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su preocupación por los problemas que atrasan los preparativos de los comicios generales del 30 de noviembre en Honduras, y pidió garantías para las autoridades electorales.

La labor del órgano electoral enfrenta una serie de escollos debido a la fuerte confrontación entre el oficialismo de izquierda y dos partidos opositores de derecha, que se acusan mutuamente de preparar un "fraude".

En un comunicado, la secretaría general de la OEA expresó "su preocupación" por acusaciones de la fiscalía, afín al gobierno, contra una consejera electoral y dos magistrados que representan a los partidos opositores en el tribunal que dirime diferendos en los comicios.

Las autoridades electorales deben poder realizar su "labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político", subrayó.

"Es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones", reclamó la secretaría general.

Según las encuestas, el comunicador Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha), están en empate técnico.

Las diferencias dentro de los órganos colegiados "no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral", apuntó el comunicado.

A menos de tres semanas de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido adjudicar el contrato para el transporte del material electoral y el domingo hizo un simulacro que mostró fallas de organización.

La secretaría general de la OEA abogó porque las elecciones generales se celebren "en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles".

La semana pasada, la Misión de Observación Electoral de la OEA pidió a las instituciones de justicia garantizar "la seguridad de todos los funcionarios electorales".

nl/mis/cr