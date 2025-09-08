La ofensiva de los Lions sufre en su primer juego tras la salida del coordinador Ben Johnson

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Los Lions de Detroit aparentemente van a necesitar algo de tiempo para adaptarse a la salida del coordinador ofensivo Ben Johnson.

Johnson se fue para convertirse en el entrenador en jefe de los Bears de Chicago, rivales de la División Norte de la NFC, después de ayudar a los Lions a ganar un segundo título divisional consecutivo y anotar un promedio de 33,2 puntos por partido, liderando la NFL la temporada pasada.

En su primer juego de la era post-Johnson, los Lions no anotaron un touchdown hasta que quedaban 55 segundos en una derrota por 27-13 ante los Packers de Green Bay el domingo.

"Nunca realmente entramos en ritmo", afirmó el entrenador de los Lions, Dan Campbell.

El comienzo lento podría aumentar el escrutinio sobre el coordinador John Morton, quien fue asistente ofensivo senior con Detroit en 2022 antes de pasar las últimas dos temporadas como coordinador del juego aéreo de Denver.

Un cambio de coordinador puede resultar en algunas dificultades de adaptación.

"Eso no significa que no podamos ser geniales ahora mismo", expresó el quarterback Jared Goff. "Deberíamos ser geniales ahora mismo. Pero hay obstáculos, obviamente, que tendrás que enfrentar, superar y mejorar. Creo que ahí es donde la urgencia de mejorar en algunas de esas cosas de nuestra parte debe estar presente, y tengo la intención de liderar eso".

El cambio de coordinador no es el único cambio para la ofensiva de Detroit.

Los Lions tienen nuevos titulares en las tres posiciones de la línea ofensiva entre el tackle izquierdo Taylor Decker y el tackle derecho dos veces All-Pro Penei Sewell. Los Lions perdieron a un centro cuatro veces Pro Bowl cuando Frank Ragnow se retiró.

La mayoría de los jugadores clave de Detroit del año pasado están de regreso. Simplemente no lograron sus números habituales.

David Montgomery y Jahmyr Gibbs, quienes se unieron para correr 2187 yardas y 28 touchdowns la temporada pasada, se limitaron a un total combinado de 44 yardas en 20 acarreos. El receptor All-Pro Amon-Ra St. Brown tuvo cuatro recepciones para 45 yardas. Goff rara vez lanzó el balón a larga distancia, lanzando para 225 yardas en 31 pases completos con un touchdown y una intercepción.

La recepción de 32 yardas de Sam LaPorta a principios del tercer cuarto fue la única jugada de los Lions desde la línea de golpeo de más de 20 yardas.

"Ni siquiera cerca de ser lo suficientemente bueno, ni remotamente cerca", comentó Goff. "Fue frustrante".

St. Brown dijo que no sabía cuánto papel jugaron los cambios de temporada baja en las dificultades de la ofensiva. Culpó los problemas a "una combinación de muchas cosas".

"Tuvimos algunos errores", señaló St. Brown. "Ellos capitalizaron nuestros errores.

No capitalizamos sus errores tanto como queríamos.

Los Lions obtuvieron seis puntos de tres series que cada una superó las 55 yardas y los llevó a la zona roja.