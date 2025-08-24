La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza deja casi 62.700 muertos

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Casi 62.700 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado este domingo por las autoridades gazatíes, que han confirmado otros 64 fallecidos y 278 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha indicado que se han registrado 62.686 decesos desde el inicio de la ofensiva y 157.951 heridos, si bien ha alertado de que estas cifras podrían ser superiores debido al gran número de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros.

Las autoridades estiman que 10.842 personas han muerto y 45.910 han resultado heridas desde la ruptura en marzo del último alto el fuego por parte de Israel, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 289 palestinos, ocho de ellos en el último día. En total son 115 los niños que han fallecido por este motivo.

Asimismo, las autoridades han explicado que 19 personas han muerto y 123 se encuentran heridas como resultado de ataques ocurridos mientras esperaban para recibir ayuda en las últimas 24 horas, lo que sitúa en 2095 los decesos entre los palestinos que hacen cola para recibir asistencia.