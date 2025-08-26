La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 24% y los precios aumentan un 5%, según Idealista
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) - La oferta de habitaciones en piso compartido subió un 24% interanual en el segundo trimestre de 2025, lo que ha provocado una ligera moderación en el alza de los precios, que crecieron un 5% hasta situarse en 420 euros mensuales de media, según un informe de Idealista. El estudio muestra que en 43 capitales de provincia hay más habitaciones disponibles que hace un año, con subidas destacadas en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). Por su parte, en los grandes mercados, la oferta también creció en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%) y Madrid (19%), mientras que Sevilla fue la única gran ciudad donde se redujo (-5%). Los precios aumentaron en 38 capitales, con Zamora (18%), Segovia (16%) y Palencia (15%) a la cabeza. Por el contrario, Palma y Ceuta registraron las mayores caídas (-10%). Barcelona sigue siendo la ciudad más cara para alquilar una habitación (570 euros), seguida de Madrid (527), San Sebastián (475) y Palma (450), mientras que en el lado opuesto, Jaén presenta los precios más bajos (240 euros). Asimismo, el informe de la agencia señala que el interés por cada habitación cayó un 2% a nivel nacional, aunque en ciudades como Logroño (114%), Lérida (106%) y Melilla (103%) se duplicó. Entre los grandes mercados, la competencia creció en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que descendió en Palma, Barcelona y Valencia (-28% en los tres casos), así como en Málaga (-19%) y Madrid (-13%). La mitad de la oferta nacional se concentra en Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%), mientras que las 40 capitales con menos disponibilidad apenas representan el 13% del mercado.
