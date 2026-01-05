La oferta de petróleo venezolano aumentará en los próximos años y deprimirá precios, según analistas

Por Florence Tan

SINGAPUR, 5 ene (Reuters) - La producción de crudo en Venezuela está destinada a aumentar durante un período de tiempo después del ⁠dramático ataque estadounidense y la , probablemente aumentando la ⁠oferta mundial y pesando sobre los precios a largo plazo, dijeron analistas petroleros.

Las fuerzas estadounidenses tomaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas durante el fin de ⁠semana y ‌el presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington tomaría el control del país productor de petróleo y ​que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano seguía en pleno efecto.

El miembro de la ‌Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene alrededor del 17% ‌de las reservas mundiales de petróleo, o ​303 mil millones de barriles, por delante del líder de la OPEP, Arabia Saudita, según el Instituto de Energía en Londres.

Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios (bpd) de crudo en la década de 1970, lo que en aquel momento representaba más del 7% de la producción mundial de petróleo. La producción cayó por debajo de los 2 millones de bpd durante la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones de bpd el año pasado, ⁠o apenas el 1% de la producción mundial.

Los analistas de JP Morgan dirigidos por Natasha Kaneva dijeron en una nota que ​con una transición política, Venezuela podría elevar la producción de petróleo a 1,3-1,4 millones de bpd dentro de dos años y potencialmente alcanzar los 2,5 millones de bpd en la próxima década, frente a los cerca de 800.000 bpd actuales. "Estas dinámicas no se reflejan actualmente en el extremo posterior de la curva de futuros del petróleo", añade la nota.

Los analistas de Goldman Sachs, dirigidos por Daan Struyven, señalaron en una nota ⁠del 4 de enero que cualquier recuperación de la producción sería probablemente gradual y requeriría importantes inversiones.

Los analistas ​estimaron en 4 dólares por barril la caída de los precios del petróleo en 2030 en un escenario en el que la producción de crudo de Venezuela aumente hasta los 2 millones de bpd.

A corto plazo, las perspectivas de producción ‍de petróleo de Venezuela este año dependerán de cómo evolucione la política de sanciones de Estados Unidos, señalaron los analistas de Goldman.

"Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela, dependiendo de cómo evolucione la política de sanciones de Estados Unidos", añadieron.

Las previsiones de Goldman para el precio del petróleo en 2026 se ​mantuvieron sin cambios, con la media del Brent en 56 dólares y la del West Texas Intermediate en 52 dólares por barril, mientras que se prevé que la producción de petróleo de Venezuela en 2026 se mantenga estable en 900.000 barriles diarios. (Información de ‍Florence Tan; edición de Lincoln Feast y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)