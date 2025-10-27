La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en septiembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales en septiembre, según datos del Banco Central Europeo publicados el lunes.
* El dato de agosto había mostrado una variación del 2,9%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en septiembre.
* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 2,9% en términos interanuales, tras un aumento del 3,0% en agosto.
* En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,6% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,5% en agosto.
