La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,9% en agosto

Por Lynx Insight Service

* La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,9% en términos interanuales en agosto, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

* El dato de julio había mostrado una variación del 3,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 3,3% en agosto.

* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 3,0% en términos interanuales, tras un aumento del 2,8% en julio.

* En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,5% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,4% en julio.