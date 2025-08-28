La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 3,4% en julio
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 3,4% en términos interanuales en julio, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.
* El dato de junio había mostrado una variación del 3,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 3,5% en julio.
* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales, tras un aumento del 2,7% en junio.
* En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,4% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,2% en junio.
