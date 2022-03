La Oficina de Pasaportes de Su Majestad confía la transformación digital a DXC Technology

Londres--(business wire)--mar. 31, 2022--

DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder de servicios informáticos que figura en la lista Fortune 500, ha sido seleccionado para transformar y gestionar la infraestructura informática de misión crítica de la Oficina de Pasaportes de Su Majestad (HMPO, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido.

Como continuación de una relación que ya lleva 12 años entre DXC y la HMPO, ambas organizaciones han firmado un acuerdo por un plazo de 5 años y un valor máximo de 37 millones de dólares. En virtud de este acuerdo, DXC proporcionará a la HMPO servicios de plataforma digital para satisfacer la creciente demanda de pasaportes británicos.

La HMPO expide entre 6 y 7 millones de pasaportes al año a los ciudadanos británicos que viven en el Reino Unido y en el extranjero. A partir de abril de 2022, DXC se encargará del apoyo, el mantenimiento y el desarrollo de las plataformas digitales de la HMPO dentro de su programa «Digital Future Services».

Philippa Manley, directora de Servicios y Proyectos Digitales de la HMPO, comentó: «Durante más de 12 años, DXC ha demostrado su compromiso y seriedad en una amplia gama de servicios, y ha comprendido su entorno y compartido su compromiso de proporcionar valor social. En esta última fase de modernización, mejoraremos aún más la eficiencia y la seguridad de nuestra infraestructura de TI, con lo que contribuiremos a ofrecer a los ciudadanos una experiencia más centrada en el usuario».

«Estamos encantados de consolidar nuestra posición como socio de confianza del gobierno del Reino Unido», manifestó Steve Turpie, presidente de DXC Technology para EMEA. «Con este acuerdo, estamos ayudando a garantizar que la HMPO tenga las operaciones de TI sigilosas que necesita para prestar servicios de misión crítica a los ciudadanos del Reino Unido».

