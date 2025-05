La oficina de Weinstein tenía una lista de "Amigas de Harvey", testifica exasistente

NUEVA YORK (AP) — Los asistentes de Harvey Weinstein mantenían una lista de "Amigas de Harvey" para invitar a eventos y, a veces, las consideraban una categoría especial para las listas de invitados, testificó el jueves una exasistente en el nuevo juicio por delitos sexuales al exmagnate del cine.

"Una 'amiga de Harvey' era una mujer que él conocía en eventos, fiestas, festivales o en algún lugar", declaró Elizabeth Perz, una de sus asistentes ejecutivas de 2011 a 2013.

Weinstein, que entonces estaba casado, pedía a sus asistentes que invitaran a estas mujeres a eventos, dijo Perz. Era una práctica tan común que los subordinados de Weinstein tenían una abreviatura: "Podríamos añadir una columna ADH", aconsejó Perz a sus colegas por correo electrónico mientras discutían la lista de asistentes para algunos eventos de la temporada de premios de 2013.

A los jurados se les mostró una lista de más de una decena de nombres, que según Perz, se mantenían en la oficina de la ahora desaparecida compañía de producción de Weinstein. Los nombres se clasificaban por geografía, como "Amigas de LA" o "Cannes/Etc/todas las invitaciones".

Una entrada de “Amigas de LA” era Jessica Mann, una de las tres mujeres cuyas acusaciones son el núcleo del nuevo juicio.

Weinstein se ha declarado inocente. El otrora poderoso jefe de estudio, que se convirtió en un importante objetivo de la campaña #MeToo contra la conducta sexual inapropiada, sostiene que nunca ha tenido encuentros sexuales que no fueran consensuados.

En los últimos cinco años, ha sido condenado por varios delitos sexuales tanto en Nueva York como en California. Pero está siendo juzgado nuevamente porque un tribunal de apelaciones determinó que su juicio en Nueva York estuvo contaminado por testimonios perjudiciales y anuló esa condena. Está acusado de violar a Mann en 2013 y de forzar sexo oral a otras dos mujeres, por separado, en 2006.

Se espera que Mann, quien era estilista y aspirante a actriz cuando conoció a Weinstein a principios de la década de 2010, testifique en los próximos días o semanas. Las otras acusadoras, Miriam Haley y Kaja Sokola, ya han subido al estrado.

En el juicio de 2020 de Weinstein, Mann pintó un cuadro complejo y emocional de una relación de años que comenzó de manera consensuada, pero se volvió "degradante" y volátil, y al final terminó en violación. Aun así, ella siguió viéndolo y enviándole mensajes cálidos porque quería que él creyera que "no era una amenaza", testificó.

Los abogados de Weinstein en ese momento argumentaron que Mann mantuvo un vínculo sexual con él voluntariamente para beneficiar sus ambiciones como actriz. En un momento durante el interrogatorio de la defensa en 2020, ella comenzó a llorar tan intensamente que la sesión en la corte terminó temprano ese día.

En el nuevo juicio el jueves, los jurados vieron mensajes que Perz envió a Mann sobre algunas fiestas relacionadas con los premios Oscar en 2013.

"Harvey quisiera extenderte una invitación a ti" y a un amigo, escribió Perz.

Por lo general, The Associated Press no revela el nombre de presuntas víctimas de violencia sexual a menos que ellas acepten ser identificadas, como es el caso de Sokola, Haley y Mann.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.