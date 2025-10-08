La oficina en Lituania de la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya cierra por motivos de seguridad

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La oficina en Lituania de la influyente opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha cerrado este miércoles sus puertas de forma temporal por motivos de seguridad después de que las autoridades del país decidieran reducir el nivel de protección atribuido inicialmente.

El asesor de la opositora, Denis Kuchinski, ha confirmado esta medida y ha especificado que el corte de las medidas de protección ascendían al millón de euros anuales e incluía custodiar a Tijanovskaya las 24 horas del día.

Esta protección también implicaba el uso de vehículos del servicio de seguridad, labores de mantenimiento de su residencia y el uso de terminales y zonas VIP en los aeropuertos.

"El 1 de octubre nos informaron de los cambios en las garantías de la protección de Svetlana Tijanovskaya en Lituania. Preferiríamos haber recibido el aviso un poco antes, dado que no hemos tenido tiempo suficiente para adaptar las actividades de la oficina", ha explicado Kuchisnki.

Así, ha matizado que es por ello que las actividades de la oficina han quedado suspendidas hasta que se pueda garantizar la seguridad de los presentes.

No obstante, el Gobierno lituano mantiene que la opositora sigue siendo "una invitada" en el país y ha aclarado que su estatus "no ha cambiado".

El ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, ha indicado que su seguridad es "no solo vital para ella sino para las relaciones diplomáticas y efectivas de la legación bielorrusa en el exterior", según ha recogido la cadena LRT.

Desde Vilna, alertan de las continuas amenazas vertidas por el Gobierno del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, al cual acusan de utilizar la "intimidación y la represión para socavar las fuerzas democráticas bielorrusas y las comunidades de disidentes en el exterior".