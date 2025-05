La Oficina Federal de Prisiones de EEUU tiene muchos problemas. Ahora reabrir Alcatraz es uno más

Once muertes de reclusos en menos de dos meses. Más de 4.000 vacantes de personal. Un rezago de 3 mil millones de dólares en reparaciones necesarias.

Y ahora, una sorprendente directriz del presidente estadounidense Donald Trump para que la Oficina Federal de Prisiones, agobiada por las crisis, “¡reconstruya y abra Alcatraz!”, la tristemente célebre penitenciaría en una isla en la Bahía de San Francisco que albergó a reclusos por última vez hace más de 60 años.

Incluso mientras la Oficina de Prisiones pasa apuros debido a falta de personal, violencia crónica e infraestructura deteriorada en sus instalaciones actuales, Trump confía en que la agencia hará realidad su visión de hacer que vuelva a operar la prisión conocida en películas y la cultura pop como "La Roca" y afamada por la imposibilidad para fugarse de ella.

Trump declaró el domingo en su plataforma Truth Social que un Alcatraz "sustancialmente ampliado y reconstruido" albergará a los "delincuentes más despiadados y violentos" del país. “Servirá como un símbolo de la ley, el orden y la justicia”, escribió.

El recién nombrado director de la Oficina de Prisiones, William K. Marshall III, indicó el lunes que la agencia "buscará vigorosamente todas las vías para apoyar e implementar la agenda del presidente", y que él ha ordenado "una evaluación inmediata para determinar nuestras necesidades y los próximos pasos" a seguir.

“La USP (siglas en inglés de Penitenciaría de Estados Unidos) Alcatraz tiene una rica historia. Esperamos restablecer este poderoso símbolo de ley, orden y justicia”, declaró Marshall en un comunicado, en un reflejo de la publicación de Trump. "Trabajaremos activamente con nuestras fuerzas policiales y otros socios federales para restablecer esta misión tan importante".

Alcatraz fue alguna vez una prisión ejemplar

Alcatraz, un islote de 8,9 hectáreas (22 acres) con vistas al puente Golden Gate y a los edificios de San Francisco, fue alguna vez la joya de la corona del sistema penitenciario federal y albergó a algunos de los criminales más notorios del país, incluidos los gangsters Al Capone y George "Machine Gun" Kelly.

Pero los exorbitantes costos en las reparaciones y los suministros obligaron al Departamento de Justicia a cerrar la prisión en 1963, tan sólo 29 años después de su apertura. Desde hace tiempo la Oficina de Prisiones ha reemplazado a Alcatraz con penitenciarías modernas, incluida una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.

La antigua y quizás futura penitenciaría es ahora una popular atracción turística y un monumento histórico nacional. Es controlada por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate, lo que significa que la Oficina de Prisiones podría enfrentarse a una disputa interinstitucional si intenta arrebatar el control de la isla.

La directriz de Trump sobre Alcatraz es otro reto para la Oficina de Prisiones mientras pasa apuros para solucionar problemas persistentes y a la vez responder a las prioridades del presidente sobre el encarcelamiento y detención de inmigrantes. La misión de la agencia, según fue redefinida en el gobierno de Trump, incluye recibir a miles de detenidos por causas migratorias bajo un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

Los problemas en la Oficina de Prisiones trascienden gobiernos e instalaciones.

Una investigación en curso de The Associated Press ha develado fallas profundas y previamente no reportadas dentro de la Oficina de Prisiones en los últimos años, incluida actividad delictiva generalizada por parte de empleados, docenas de fugas, el flujo sin restricciones de armas, drogas y otro contrabando, y una grave carencia de personal que ha obstaculizado las respuestas a emergencias.

El año pasado, el entonces presidente Joe Biden promulgó una ley para fortalecer la supervisión de la agencia. Sigue siendo la agencia más grande del Departamento de Justicia, con más de 30.000 empleados, 155.000 reclusos y un presupuesto anual de unos 8 mil millones de dólares, pero las medidas de reducción de costos ordenadas por el gobierno de Trump han eliminado algunos bonos salariales a los que se les atribuía el mérito de retener y atraer nuevo personal.

Eso ha resultado en prolongados turnos de horas extras para algunos trabajadores y el uso continuo de una política a la que se le conoce como ampliación, en la que enfermeras, cocineros, maestros y otros trabajadores de la prisión son presionados para custodiar a los reclusos.

La infraestructura también presenta amplias deficiencias. Un funcionario de la Oficina de Prisiones le dijo al Congreso en una audiencia en febrero que más de 4.000 camas dentro del sistema —el equivalente a cuando menos dos prisiones completas— están inutilizables debido a condiciones peligrosas como techos con goteras o en mal estado, moho, asbesto o plomo.

El sistema penitenciario federal se ha visto asolado por fallecimientos

Desde mediados de marzo, 11 reclusos federales han muerto. Entre ellos está David Knezevich, un empresario de Florida de 37 años que fue encontrado muerto el 28 de abril en un presunto suicidio en una cárcel federal en Miami. Aguardaba a ser enjuiciado por cargos de secuestro y asesinato en España de su esposa, de la que estaba distanciado.

Y el 24 de abril, el reo Ramadhan Jaabir Justice fue asesinado en una pelea en la penitenciaría federal en Pollock, Luisiana, donde cumplía una sentencia de casi 11 años tras haber sido declarado culpable en relación con un robo a mano armada.

Mientras Trump ordenaba el domingo reabrir Alcatraz, funcionarios correccionales en la misma cárcel de Miami se empeñaban por frenar la propagación de tuberculosis y COVID-19, aislando a los reclusos después de que dieran positivo a esas enfermedades. El mes pasado, inmigrantes detenidos en las instalaciones arrancaron un rociador contra incendios e inundaron una celda de detención durante un largo proceso de admisión.

Mientras tanto, a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Alcatraz, la Institución Federal de Correccionales de Dublin, California, ha estado inactiva más de un año después de que la Oficina de Prisiones sacara a todos los reclusos tras conocerse que allí se cometían abusos sexuales generalizados por parte de empleados, incluido el alcaide.

En diciembre, la agencia le dio al cierre carácter de permanente y dejó inactivas seis cárceles en todo el país para abordar "retos significativos, incluida una grave escasez de personal, infraestructura que se viene abajo y recursos presupuestarios limitados".

Mientras Trump elogia a Alcatraz, considerándola un paradigma del preciado pasado del sistema penitenciario federal, otras instalaciones son recordatorios de sus problemas recientes.

Entre ellas está la cárcel federal en Manhattan, que permanece inactiva después del suicidio del multimillonario Jeffrey Epstein allí en 2019, el cual puso de relieve profundas fallas en sus operaciones, y una problemática prisión federal en Brooklyn, donde 23 reclusos han sido acusados en meses recientes de diversos delitos, los cuales van desde el contrabando de armas en una bolsa de Doritos hasta el apuñalamiento el mes pasado de un hombre que había sido declarado culpable del asesinato de la leyenda del hip-hop Jam Master Jay.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.