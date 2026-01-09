LA NACION

La Oficina Meteorológica de Japón dice que La Niña es improbable este invierno boreal

TOKIO, 9 ene (Reuters) -

La Oficina Meteorológica de Japón dijo el viernes que era poco probable que el fenómeno de La Niña se produjera este invierno en el hemisferio norte y que había un 40% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño se produjera entre marzo y julio.

La Niña, y su análogo, El Niño, están causados por el enfriamiento o el calentamiento de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico oriental y central.

La primera suele provocar mayores precipitaciones en el este de Australia, el sudeste asiático e India, y un tiempo más seco en América, mientras que El Niño hace lo contrario. Ambos pueden provocar huracanes e inundaciones. (Información de Kantaro Komiya; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

