La Oficina Meteorológica de Japón ve condiciones normales, pero más cerca del fenómeno de La Niña

TOKIO, 10 nov (Reuters) - La Oficina Meteorológica de Japón dijo que ni el fenómeno de El Niño ni el de La Niña se estaban produciendo ahora, pero que las condiciones estaban más cerca de La Niña, caracterizada por temperaturas oceánicas más frías de lo habitual en la región del Pacífico ecuatorial y que está relacionada con inundaciones y sequías.

En su actualización mensual del lunes, la oficina meteorológica dijo que esas condiciones se mantendrían hasta el comienzo del invierno en el hemisferio norte, para luego volver rápidamente a la normalidad.

La Oficina prevé un 80% de probabilidades de que las condiciones meteorológicas se mantengan normales hasta el comienzo de la primavera boreal. (Información de Chang-Ran Kim; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)