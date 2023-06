La ola de calor en españa afecta especialmente a las personas con discapacidad

Por Nacho Doce

BARCELONA, 27 jun (Reuters) - Mientras la ola de calor que azota España entraba el martes en su segundo día, los barceloneses afectados de forma desproporcionada por las temperaturas extremas debido a discapacidades se vieron obligados en su mayoría a soportar el calor bajo techo.

Human Rights Watch señaló el lunes en un informe que las personas con discapacidad corrían riesgo de muerte y de padecer trastornos físicos, sociales y mentales debido al calor extremo, sobre todo si "se les deja solos para hacer frente a temperaturas peligrosas".

"Me quedo en cama con casi nada de ropa, el ventilador al máximo y me tengo que rociar con agua", dijo a Reuters Fernando Uceta, barcelonés de 62 años que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y recibió un doble trasplante de pulmón el pasado agosto.

Cuando hace mucho calor, le cuesta más respirar y se siente muy cansado, asegura.

"Me desanima que no pueda salir casi a la calle", dijo Uceta, quien comparte piso con un amigo y una gata llamada "Reina", y explicó que no podía permitirse un aparato de aire acondicionado, ya que dispararía su factura de la luz. (Información de Nacho Doce; escrito por David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

