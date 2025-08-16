La ola de incendios en España une a agricultores y ecologistas: “Un fuego se apaga en invierno con limpiezas de montes”

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ola de incendios que sufre España en este mes de agosto, con más de una decena de focos activos de gravedad, ha dejado miles de hectáreas quemadas y desalojados. Ante esta situación, representantes de bomberos y agentes forestales coinciden en denunciar la "precarización" del sector, mientras que agricultores y ecologistas piden más prevención. Al margen de las pérdidas naturales --entre otras, la del paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad--, esta ola de incendios también deja varios heridos y muertos: por ahora, un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos (Comunidad de Madrid); y otros dos, de 36 y 37 años respectivamente, que ayudaban en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Las comunidades autónomas más afectadas por los fuegos son, por el momento, Castilla y Galicia (en concreto, en Ourense).

En este contexto, responsables sindicales de UGT y CSIF han lamentado en declaraciones a Europa Press la falta de profesionalización y la precarización de los operativos de prevención y extinción de incendios. "A los agentes medioambientales, que son los jefes de extinción, los directores de extinción, te dan un curso de una semana y, aunque no hayas visto un incendio en tu vida, allá te mandan a ser responsable de todo lo que pasa en el operativo", ha lamentado Sara Mateos, agente medioambiental de Castilla y León y, además, delegada sindical de CSIF.

Por su parte, el responsable federal de bomberos forestales de UGT, Francisco Javier García Rodríguez, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que "el dispositivo, ya sea de la comunidad autónoma en mayor o menor medida, está sin profesionalizar". En este sentido, ha criticado que todavía no haya ninguna comunidad autónoma que haya comenzado a realizar los trámites necesarios para aplicar la Ley básica de bomberos forestales (que se firmó en noviembre de 2024 y que ofrecía un periodo transitorio de un año para adaptarse a la misma).

Al respecto, tanto Ecologistas en Acción como SEO/BirdLife han pedido condiciones de trabajo dignas para los equipos de extinción de incendios y han propuesto una serie de medidas para evitarlos, que incluyen un modelo de gestión de las masas forestales que cree un "mosaico agroforestal", algo que es posible "en aquellas comarcas donde aún queda un mundo rural vivo". En una entrevista a Europa Press, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha pedido incrementar la inversión en las medidas de prevención contra los incendios forestales aunque éstas sean "poco rentables electoralmente" ya que no tienen un resultado inmediato.

"Yo creo que aquí lo más fácil son acciones que no tienen un resultado inmediato.

“Tú desbrozas una zona para que si se producen incendios, que sea más fácil la extinción o que sea más difícil que se convierta en un gran incendio forestal, y eso, si no pasa nada, el público no lo ve. Son inversiones de poca rentabilidad electoral", ha lamentado.

Mientras, el presidente de Ucale-COAG León, Poli Castellanos, ha calificado de "catástrofe total" el panorama que se encontró al recorrer una zona de 50 kilómetros de León afectada por los incendios que están asolando estos días España.

En declaraciones a Europa Press, ha criticado la "nula aportación" de las administraciones en lo que respecta a la prevención y a la extinción de los incendios y ha lamentado que el fuego acabará "cuando realmente se consuma todo".

Así, ha asegurado que "un fuego se apaga en el invierno" con "limpiezas de montes" y que ahora que está activo, las administraciones tendrían que aportar medios.

Para la especialista del programa de bosques de WWF, Mónica Colmena, es necesaria una "inversión real en prevención activa".

Así, también ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que se identifiquen las zonas de alto riesgo de incendios y que se pongan en marcha en ellas planes anuales de protección.

Además, ha insistido en la importancia de gestionar el monte para romper las masas forestales y hacer que disminuya la carga de combustible y así frenar la propagación de los incendios.

En este punto, ha abogado por aplicar tratamientos selvícolas en el monte, así como fomentar los usos tradicionales del territorio como el pastoreo extensivo y la gestión forestal sostenible.

Asimismo, ha pedido incentivar la educación y promover la autoprotección en las zonas de interfaz urbano-forestal.

"De alguna manera, hay que promover que se fije el territorio, dar alternativas de gestión para que haya uso tradicional en los montes y no pasen estas cosas", ha concluido.

Desde Greenpeace, han defendido que con una inversión de 1000 millones de euros al año en prevención de incendios España podría ahorrarse 99.000 millones de euros en extinción.

De acuerdo con la ONG, esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal o a casi una quinta parte de España.

En la misma línea, Fundación Global Nature ha defendido que existen prácticas que cada vez están siendo más reconocidas como una herramienta crucial para evitar los incendios y restaurar los ecosistemas: la ganadería extensiva y el pastoreo.

Del mismo modo se expresa Asaja de Ávila que, ante los incendios que asolan estos días Castilla y León y otras comunidades españolas, ha defendido la ganadería extensiva como pieza clave para frenar estas tragedias veraniegas, ya que la solución, a su juicio, no está en nuevas prohibiciones ni en planes que a su parecer están alejados de la realidad del campo, sino en recuperar lo que siempre funcionó: el pastoreo extensivo.

TEMPORADA DE TORMENTAS SECAS

La investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC), Cristina Santín, ha hecho referencia a los cambios que ha experimentado el paisaje en España y ha señalado que si bien el país "es más verde que nunca", con el cambio climático está habiendo "más momentos de sequedad y calor", lo que constituye "una combinación para los incendios".

A esto se le añade el hecho de que España está en época de tormentas secas, que son tormentas eléctricas sin lluvias, pero con descargas de rayos al suelos o a los árboles, como ha explicado a Europa Press, al tiempo que ha apuntado al factor humano, donde los incendios pueden tener su inicio en accidentes o negligencias o pueden ser directamente provocados.

Por último, el vicepresidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, ha enfatizado que se está juntando "un cúmulo de cosas" estos días en los que se están sucediendo numerosos fuegos por toda España: por un lado, lo que el denomina "las propias de la naturaleza" --como por ejemplo, las termperaturas--, por otro, ha apuntado a las detenciones de incendiarios. Además, ha hecho alusión al "cambio brusco" que ha vivido el país tras una primavera lluviosa y "la falta de limpieza de toda la zona forestal".

En declaraciones a Europa Press, ha pedido "dejar trabajar" a los efectivos de extención, por ejemplo dejando que pasen camiones en las zonas urbano-forestales en los momentos de urgencia. Al margen de ello, ha abogado por que las zonas residenciales tengan ciertos medios de extinción de incendios, así como una red de hidrantes para que los bomberos se puedan abastecer de agua una vez se desplazan al lugar.