La oleada de oferta de GNL cambiará las reglas del mercado, según el jefe de la AIE

SINGAPUR, 27 oct (Reuters) -

El aumento de la oferta de gas natural licuado (GNL) que llegará al mercado este año y el próximo está a punto de cambiar las reglas del mercado, dijo el lunes Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

Los mercados de GNL están pasando de ser mercados de vendedores a ser mercados de compradores, lo que está presionando a la baja los precios del GNL, un punto importante para los importadores de GNL en Asia, dijo.

Birol también afirmó que la demanda de energía, impulsada por los centros de datos y el aire acondicionado, está creciendo a niveles no vistos en décadas tanto en las economías avanzadas como en las emergentes y que la energía nuclear está regresando.

"La energía nuclear está volviendo y lo está haciendo con fuerza en lo que respecta a la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares en algunos países, a la construcción de nuevas centrales nucleares tradicionales y, como hemos analizado en nuestro último informe, a los pequeños reactores modulares", dijo Birol. (Información de Emily Chow y Florence Tan; escrito por Tony Munroe; edición de Christian Schmollinger y Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)