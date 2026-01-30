La OMC dio la razón a China en disputa con EE. UU. por subsidios a energías renovables

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a China en una controversia por ayudas estatales a energías renovables adoptadas en Estados Unidos durante la presidencia del demócrata Joe Biden, según un informe emitido este viernes.

En sus conclusiones, el grupo especial del órgano de solución de controversias de la OMC apuntó que los subsidios concedidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) eran "incompatibles" con varios acuerdos y recomendó a Estados Unidos que "los retire antes del 1 de octubre de 2026".

"Esa fecha es un límite razonable para que se retiren" esos créditos, indicó el grupo especial.

En marzo de 2024 China presentó una queja ante la OMC sobre algunas subvenciones que Estados Unidos otorga en virtud de la Ley sobre la Reducción de la Inflación, o sea las ayudas para vehículos limpios y las exenciones de impuestos para las energías renovables.

China estima que esos subsidios acordados por el plan verde de Biden constituyen una competencia desleal.

El grupo especial no se pronunció sobre las subvenciones a los vehículos limpios pues China retiró ese aspecto de la demanda después de que el presidente republicano Donald Trump los eliminara en julio de 2025.

Estados Unidos anunció en 2022 bajo la presidencia de Joe Biden el programa de ayudas masivas para apoyar a las empresas del sector de la transición energética y los automóviles eléctricos fabricados en territorio estadounidense.

Se trataba de reaccionar a las subvenciones de China a su industria y de lanzar una estrategia ecológica.

Esta ley estadounidense "establecía como condición previa a la obtención de subvenciones que los productos vinieran de regiones específicas, como Estados Unidos" y excluyó los "provenientes de China", indicó en julio de 2024 el ministerio chino de Comercio.

La ley todavía existe, pero muchas de sus medidas se vieron modificadas o suprimidas el año pasado desde el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump.

China y Estados Unidos pueden recurrir al órgano de apelaciones, pero este no puede emitir juicios desde 2019 por falta de jueces, pues su nombramiento está bloqueado por el gobierno estadounidense.