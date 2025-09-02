La OMM alerta sobre el posible impacto de La Niña en el clima desde septiembre
- 1 minuto de lectura'
BERLÍN, 2 sep (Reuters) -
El regreso de La Niña podría empezar a afectar a los patrones meteorológicos mundiales a partir de septiembre, dijo el martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que añadió, no obstante, que es probable que las temperaturas sigan siendo superiores a la media en amplias zonas del mundo.
El patrón de La Niña implica el enfriamiento de las temperaturas en el centro y el este del océano Pacífico, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y sequías, que pueden afectar a las cosechas.
Las condiciones neutras persisten desde marzo, pero podrían pasar a La Niña en los próximos meses, según un comunicado de la OMM.
Las últimas previsiones muestran una probabilidad del 55% de que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial se enfríen hasta los niveles de La Niña en el periodo de septiembre a noviembre.
Las previsiones estacionales y su impacto en el tiempo pueden traducirse en millones de dólares de ahorro económico para la agricultura, la energía, la salud y el transporte, dijo la OMM, añadiendo que miles de vidas también se pueden salvar mediante la preparación de acciones de respuesta. (Información de Madeline Chambers; edición de Rachel More; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
Otras noticias de La Niña
- 1
Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores
- 2
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 3
Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
- 4
Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”