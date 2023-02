La OMS advierte de que 15 hospitales en Turquía y 7 en Siria han resultado dañados tras el terremoto

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que un total de 15 hospitales en Turquía y 7 en Siria han resultado dañados tras el terremoto.

"En Turquía, al menos 15 hospitales han sido dañados y muchas instalaciones sanitarias afectadas. En toda Siria, 7 hospitales y 145 instalaciones sanitarias han sido dañadas. Muchos de ellos se encuentran en el noroeste, asolado por la guerra desde hace más de una década y más vulnerable a catástrofes como esta", ha detallado Tedros.

En este sentido, ha recordado que, mientras la búsqueda y rescate en Turquía y Siria llegaba a su fin, otros dos terremotos que tuvieron lugar este lunes en Turquía "trajeron más dolor a la región". "Aunque fueron menos potentes que los terremotos de principios de mes, varias personas perdieron la vida, cientos resultaron heridas y el miedo se apoderó de la población en general", ha comentado Tedros en rueda de prensa. Actualmente, el número total de víctimas mortales supera las 47.000, y 125.000 han resultado heridas.

"Con 26 millones de personas afectadas por el terremoto, la OMS hizo un llamamiento urgente por valor de 84,5 millones de dólares (79,5 millones de euros) para apoyar la respuesta sanitaria inmediata en ambos países", ha recordado el director general de la OMS.

En este punto, ha apostillado que, para la Siria, el terremoto es "un mal menor", dado el conflicto bélico que arrastra este país desde hace más de una década. "Los sirios consideran que el terremoto es un mal menor comparado con todos estos años de conflicto, al que se ha unido el desplazamiento, el desmoronamiento económico, la Covid y ahora el terremoto. Todos pueden ver el infierno por el que están pasando los ciudadanos sirios", ha expresado.

Al hilo, Tedros ha criticado que la pasada semana, en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) "no se mencionara la crisis de Siria". "Me complace observar que los medios están interesados en centrarse en Siria, porque merece la atención internacional. Pero que en reuniones de seguridad internacional los líderes no pronuncien nada de Siria es algo que dice mucho", ha opinado, para agregar que "espera" que esta situación suponga "una oportunidad" para las partes implicadas. "Las partes en conflicto deben emplear el terremoto como una oportunidad y llegar a una solución política", finaliza.

