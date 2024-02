El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que "la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá", y que esta puede estar causada por un virus de la gripe, por un nuevo coronavirus o por una enfermedad aún desconocida, lo que se denomina "Enfermedad X".

Así se ha manifestado Tedros en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un evento anual que se está celebrando en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Allí, ha reiterado que, pese a los "progresos" de la etapa de la Covid-19, el mundo "no está preparado para una pandemia".

"El ciclo de pánico y negligencia está empezando a repetirse. Las dolorosas lecciones que hemos aprendido corren el riesgo de caer en el olvido cuando la atención se centre en las muchas otras crisis a las que se enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, la próxima vez lo pagaremos caro", ha proclamado.

El director de la OMS ha precisado que, últimamente, se ha prestado mucha atención a la 'Enfermedad X', pero "no es algo nuevo". Este término se utilizó por primera vez en 2018 como marcador de posición para una enfermedad que ni siquiera se conoce todavía, pero para la que, sin embargo, es posible prepararse.

"Covid-19 era una 'Enfermedad X', un nuevo patógeno que causaba una nueva enfermedad. Pero habrá otra 'Enfermedad X', o una 'Enfermedad Y', o una 'Enfermedad Z'. Y, tal y como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima 'Enfermedad X' y la próxima pandemia", ha insistido Tedros.

A su juicio, "si ocurriera mañana", el mundo se enfrentaría a muchos de los mismos problemas a los que se enfrentó con la Covid-19.

Acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante pandemias

Por esta razón, en diciembre de 2021, los Estados Miembros de la OMS se reunieron en Ginebra y acordaron elaborar un acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante pandemias, un pacto jurídicamente vinculante para trabajar juntos con el fin de mantenerse a salvo y proteger a los demás.

Los países se fijaron un plazo para completar el acuerdo a tiempo para su adopción en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de este año. Solo faltan 15 semanas.

Sin embargo, según Tedros, actualmente hay "dos grandes obstáculos" para cumplir ese plazo. El primero es un grupo de cuestiones sobre las que los países aún no han alcanzado un consenso.

El segundo obstáculo es "la letanía de mentiras y teorías conspirativas sobre el acuerdo: que es una toma de poder por parte de la OMS; que cederá soberanía a la OMS; que dará poder a la OMS para imponer bloqueos o mandatos de vacunación a los países; que es un ataque a la libertad; que la OMS no permitirá viajar a la gente; y que la OMS quiere controlar la vida de las personas", ha lamentado el director general del organismo sanitario.

Para Tedros, estas "mentiras" ponen en peligro la salud de la población mundial. "Estas afirmaciones son total, completa y categóricamente falsas. El acuerdo sobre pandemias no otorgará a la OMS ningún poder sobre ningún Estado ni sobre ningún individuo", ha zanjado.

"No podemos permitir que este acuerdo histórico, este hito en la salud mundial, sea saboteado por quienes difunden mentiras, deliberadamente o sin saberlo", ha apuntado Tedros.

En este sentido, Tedros ha recordado que la OMS no impuso nada a nadie durante la pandemia de Covid-19. "Ni encierros, ni mandatos de máscaras, ni mandatos de vacunas. No tenemos poder para hacerlo, no lo queremos, y no estamos tratando de conseguirlo", ha insistido.

Por tanto, ha recordado que el trabajo de la organización es "apoyar a los gobiernos con orientación basada en pruebas, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros, para ayudarles a proteger a su población".

Lejos de ceder soberanía, el acuerdo afirma la soberanía nacional y la responsabilidad nacional en sus principios fundamentales. De hecho, el pacto es "en sí mismo un ejercicio de soberanía". Se trata de los compromisos que los países asumen para protegerse a sí mismos y a los demás de las pandemias.