La OMS advierte sobre los riesgos para la salud derivados de la "lluvia negra" en Irán

Por Emma Farge y Jennifer Rigby

GINEBRA, 10 mar (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que la "lluvia negra" y los compuestos tóxicos presentes en el aire en Irán tras los ataques a las instalaciones petroleras podrían causar problemas respiratorios, y respaldó la recomendación de Irán de que la población permanezca en sus casas.

La agencia de salud de la ONU, que tiene una oficina en Irán y colabora con las autoridades en emergencias sanitarias, dijo que recibió múltiples informes de lluvia cargada de petróleo esta semana.

Teherán se vio envuelta en humo negro el lunes, después de que una refinería fue atacada, en una escalada de ataques contra los suministros energéticos nacionales como parte de la campaña estadounidense-israelí.

"La lluvia negra y la lluvia ácida que la acompaña suponen un peligro para la población, sobre todo para las vías respiratorias", dijo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra, y añadió que Irán aconsejó a la población que permanezca en sus casas.

Cuando se le preguntó si la OMS respaldaba ese consejo, respondió: "dado el riesgo actual, las instalaciones de almacenamiento de petróleo y las refinerías que han sido atacadas, lo que ha provocado incendios y graves problemas de calidad del aire, sin duda es una buena idea".

Afirmó que los ataques provocaron "la liberación masiva de hidrocarburos tóxicos, óxidos de azufre y compuestos de nitrógeno al aire".

Los científicos afirmaron que inhalar o tocar el humo o las partículas podía provocar dolores de cabeza, irritación de la piel y los ojos y dificultad para respirar. Añadieron que la exposición prolongada a algunos de los compuestos aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer.

Un video enviado a Reuters por un empleado de la OMS mostraba a un miembro del personal limpiando un líquido negro en la entrada de su oficina en Teherán el 8 de marzo. Reuters no pudo verificar de forma independiente las imágenes.

(Editado en español por Carlos Serrano)