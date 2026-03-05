La OMS afirma haber verificado 13 ataques contra centros sanitarios en Irán
GINEBRA, 5 mar (Reuters) -
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves que se han verificado 13 ataques contra infraestructuras sanitarias en Irán en el marco de la
campaña estadounidense-israelí
y que se está investigando informes que indican que cuatro médicos han resultado muertos y otros 25 heridos.
"La OMS ha verificado 13 ataques contra la atención sanitaria en Irán y uno en el Líbano", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa, sin atribuir culpas ni dar detalles.
La doctora Hanan Balkhy añadió en la misma rueda de prensa, citando a las autoridades iraníes, que cuatro ambulancias en Irán también se vieron afectadas y que los hospitales y otros centros sanitarios sufrieron daños menores debido a los ataques cercanos.
Uno de estos hospitales, situado en la capital, fue
evacuado como consecuencia de ello, según informó anteriormente la agencia de salud de la ONU.
El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra ha denunciado que 10 instalaciones han sido alcanzadas por ataques militares en una carta enviada a Tedros esta semana.
Balkhy afirmó que el centro logístico de la OMS en Dubái, que suministra material sanitario a decenas de países, está temporalmente fuera de servicio debido a las restricciones de transporte en la región. (Reporte de Christy Santhosh y Emma Farge. Editado en español por Daniela Desantis)