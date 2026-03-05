La oms afirma haber verificado 13 ataques contra centros sanitarios en irán

GINEBRA, 5 mar (Reuters) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el ‌jueves que se ‌han ⁠verificado 13 ataques contra infraestructuras sanitarias en Irán en el marco de la

campaña ​estadounidense-israelí

y ⁠que ⁠se está investigando informes que indican que cuatro médicos ​han resultado muertos y otros 25 ‌heridos.

"La OMS ha verificado 13 ​ataques contra la ​atención sanitaria en Irán y uno en el Líbano", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa, sin atribuir culpas ​ni dar detalles.

La doctora Hanan Balkhy añadió en la ⁠misma rueda de prensa, citando a las autoridades iraníes, que ‌cuatro ambulancias en Irán también se vieron afectadas y que los hospitales y otros centros sanitarios sufrieron daños menores debido a los ataques cercanos.

Uno de estos hospitales, situado en la capital, fue

evacuado como ‌consecuencia de ello, según informó anteriormente la agencia de salud ⁠de la ONU.

El embajador de Irán ‌ante la ONU en Ginebra ha ⁠denunciado que 10 instalaciones han sido ⁠alcanzadas por ataques militares en una carta enviada a Tedros esta semana.

Balkhy afirmó que el centro logístico de la OMS en Dubái, que suministra ‌material sanitario a ​decenas de países, está temporalmente fuera de servicio debido a las restricciones de transporte en la región. (Reporte de Christy Santhosh y ‌Emma Farge. Editado en español por Daniela Desantis)