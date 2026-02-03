La OMS afirma que cerca de 4 de cada 10 cánceres están ligados a factores evitables

Cerca de cuatro de cada 10 cánceres están ligados a causas evitables como el consumo de tabaco o alcohol, las infecciones o la contaminación del aire, según una estimación de la Agencia Contra el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgada este martes.

El estudio publicado en la revista Nature antes de la Jornada Mundial Contra el Cáncer, indica que 37,8% de los nuevos casos de cáncer identificados en 2022, unos 7,1 millones, estaban relacionados con causas evitables.

La importancia de los riesgos evitables es subrayada por los especialistas de salud pública y de oncología, y este trabajo busca medir mejor el impacto de esos factores en la aparición de cánceres. Otros estudios se centran en la mortalidad.

La última edición de "la carga global de enfermedades" de la OMS considera que 44% de las muertes por cáncer en el mundo son causadas por factores evitables, pero no incluía los agentes infecciosos, advierten los científicos en Nature.

Examinaron 30 factores de riesgos evitables como el tabaco, el alcohol, un índice de masa corporal elevada, la inactividad física, la contaminación del aire, los rayos ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

Con base en datos de 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio apunta al tabaco como la principal causa evitable de cáncer a escala mundial, responsable de 15% de los nuevos casos, por encima de las infecciones (10%) y el consumo de alcohol (3%).

Casi la mitad de los cánceres evitables en el mundo, tanto en hombres como mujeres, se concentran en tres familias de cáncer: pulmón, estómago y cuello de útero.

Los distintos tipos de cáncer de pulmón están principalmente ligados al tabaquismo y la contaminación del aire; los de estómago se atribuyen en gran parte a una infección por la bacteria Helicobacter pylori, y el de cuello de útero en su mayoría por el virus del papiloma humano.

Sin embargo, hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, así como entre regiones del mundo.

La proporción de cánceres evitables es también mayor entre hombres que entre mujeres.

Entre los hombres en todo el mundo, el tabaquismo representaba cerca de 23% de los nuevos casos de cáncer, por encima de las infecciones (9%) y el alcohol (4%).

Entre mujeres, las infecciones totalizaron 11% de los casos nuevos, por encima del tabaquismo (6%) y el elevado índice de masa corporal (3%).

En todo el planeta, los cánceres evitables entre las mujeres variaba de 24% de los casos nuevos en el norte de África y Asia occidental, a 38% en África subsahariana.

Entre los hombres, la proporción más elevada se encontró en Asia oriental (57%) y la más baja en América Latina y el Caribe (28%).