La OMS añade la nueva generación de fármacos contra la obesidad a su lista de medicamentos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el viernes, por primera vez, la nueva generación de tratamientos de éxito contra la diabetes y la obesidad, haciendo un llamado a la disponibilidad de versiones genéricas, más económicas, para las poblaciones de los países en desarrollo.

La OMS añadió el semaglutida –principio activo de Ozempic y Wegovy de la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk–, el dulaglutida y el liraglutida, así como el tirzepatida a su lista de medicamentos esenciales, que se actualiza cada dos años, según un comunicado.

De acuerdo con cifras de la organización, más de 3,7 millones de personas murieron en 2021 a causa de enfermedades vinculadas al sobrepeso o la obesidad, más que el número de víctimas de las principales enfermedades infecciosas mortales —malaria, tuberculosis y sida— combinadas.

Los nuevos tratamientos contra la diabetes y la obesidad potencian la acción de una hormona que actúa sobre la secreción de insulina (GLP-1) y, de manera más amplia, sobre la sensación de saciedad.

Inicialmente desarrollados contra la diabetes, mostraron resultados notables para ayudar en la pérdida de peso y son celebrados por especialistas como un avance terapéutico mayor, aunque con limitaciones.

Sus precios muy elevados, que en Estados Unidos pueden superar los US$1000 al mes, "limitan el acceso a estos medicamentos", observa la OMS, que teme que los países más desfavorecidos queden excluidos.

Para garantizar que estos tratamientos inyectables que "salvan vidas" lleguen a quienes más los necesitan, la agencia llama a "fomentar la competencia de genéricos para reducir los precios".

Según Andrew Hill, investigador en farmacología de la universidad de Liverpool, estudios muestran que el semaglutida genérico podría producirse en masa en India por apenas US$4 al mes.

La patente del semaglutida expirará en 2026 en algunos países, entre ellos Canadá, India y China, lo que podría favorecer la producción de genéricos.

Más allá de la diabetes y la obesidad, estos tratamientos parecen estar vinculados a mejoras en diversas patologías.

Según un estudio publicado esta semana en la revista JAMA, los pacientes con problemas cardíacos que tomaban estos medicamentos presentaban un riesgo reducido de más del 40% de ser hospitalizados o morir prematuramente.

Más de 1000 millones de personas en el mundo sufren de obesidad, y más de 800 millones padecían diabetes en 2022, subrayó la OMS.

La organización también añadió una serie de fármacos contra el cáncer a su lista de medicamentos esenciales.

