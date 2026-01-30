La OMS considera que el riesgo de propagación del virus Nipah fuera de India es bajo

Por Rishika Sadam

HYDERABAD, 30 ene (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que existe un riesgo bajo de que el mortal virus Nipah se propague desde India, y añadió que no recomienda restricciones en los viajes ni en el comercio tras los dos casos de infección notificados por el país asiático.

Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam se encuentran entre los lugares asiáticos que han reforzado los controles de seguridad en los aeropuertos esta semana para protegerse contra dicha propagación, después de que India confirmara los contagios.

"La OMS considera que el riesgo de que la infección se propague a partir de estos dos casos es bajo", dijo la agencia a Reuters en un correo electrónico el viernes, y añadió que India tenía capacidad para contener este tipo de brotes.

"Aún no hay pruebas de un aumento de la transmisión entre humanos", dijo, y añadió que ha coordinado sus esfuerzos con las autoridades sanitarias indias.

Sin embargo, no descartó una mayor exposición al virus, que circula entre la población de murciélagos en algunas zonas de India y el país vecino Bangladés. Transmitido por murciélagos frugívoros y animales como los cerdos, el virus puede causar fiebre e inflamación cerebral. Tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 40% y el 75%, y no existe cura, aunque se están probando vacunas en fase de desarrollo.

Se transmite a los seres humanos a partir de murciélagos infectados o de la fruta que contaminan, pero la transmisión de persona a persona no es fácil, ya que normalmente requiere un contacto prolongado con los infectados.

Los pequeños brotes no son inusuales y los virólogos afirman que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Según la OMS, aún no se conoce del todo el origen de la infección. Clasifica el Nipah como un patógeno prioritario debido a la falta de vacunas o tratamientos autorizados, a su alta tasa de mortalidad y al temor de que pueda mutar en una variante más transmisible.

(Información de Rishika Sadam; reportaje adicional de Sakshi Dayal; edición de Tom Hogue y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)