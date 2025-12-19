La OMS denuncia la muerte de unos 1.100 palestinos que esperaban a ser evacuados de Gaza desde julio de 2024

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado este viernes que cerca de 1.100 palestinos han muerto en la Franja de Gaza mientras esperaban a ser evacuados para recibir tratamiento médico entre julio de 2024 y finales de noviembre, si bien ha alertado de que la cifra podría ser superior, en el marco de la ofensiva de Israel contra el enclave palestino y sus restricciones al mismo tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Desde octubre de 2023, la OMS y sus socios han evacuado a más de 10.600 pacientes de Gaza con graves problemas de salud, incluidos más de 5.600 niños, cada uno de ellos necesitando un tratamiento avanzado crítico", ha explicado el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Sin embargo, muchos más pacientes permanecen en Gaza a la espera de ser evacuados para recibir atención médica adecuada. Según el Ministerio de Sanidad (de Gaza), 1.092 pacientes fallecieron mientras esperaban la evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, si bien es probable que esta cifra esté subestimada", ha sostenido. Así, Tedros ha hecho un llamamiento a que "más países abran sus puertas a pacientes de Gaza" y a que "se restauren las evacuaciones médicas a Cisjordania, incluido Jerusalén Este". "Hay vidas que dependen de ello", ha apostillado. Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado hasta ahora en 70.699 los palestinos muertos y en 171.165 los heridos a causa de la ofensiva de Israel, incluidos cerca de 400 muertos y 1.100 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un nuevo alto el fuego en la Franja.