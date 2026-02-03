La OMS dice que cinco primeros pacientes han sido evacuados a través del paso de Ráfah, en Gaza
GINEBRA, 3 feb (Reuters) -
Un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que los primeros cinco pacientes fueron trasladados a través del paso fronterizo de Ráfah, entre Gaza y Egipto, que reabrió el lunes.
"El 2 de febrero, la OMS y sus socios apoyaron la evacuación médica de cinco pacientes y siete acompañantes a Egipto a través del paso fronterizo de Ráfah", dijo Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.
Más de 18.000 pacientes están a la espera de ser evacuados tras dos años de guerra, añadió.