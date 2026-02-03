La OMS dice que cinco primeros pacientes han sido evacuados a través del paso de Ráfah, en Gaza

GINEBRA, 3 feb (Reuters) -

Un responsable ⁠de la ⁠Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ⁠el ‌martes que ​los primeros cinco ​pacientes fueron trasladados a ‌través del paso ‌fronterizo ​de Ráfah, entre Gaza y Egipto, que reabrió el lunes.

"El 2 de febrero, la OMS y ⁠sus socios apoyaron la ​evacuación médica de cinco pacientes y siete acompañantes a Egipto a través del paso fronterizo de ⁠Ráfah", dijo Christian Lindmeier, portavoz de ​la OMS.

Más de 18.000 pacientes están ‍a la espera de ser evacuados tras dos años de guerra, añadió. (Información de ​Emma Farge; edición de Thomas Seythal; editado en español por ‍Benjamín Mejías Valencia)