La OMS dice que el mpox se ha detectado en más países, con 17 muertes en África en seis semanas

31 oct (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes de que 17 países africanos han experimentado una transmisión activa de mpox en las últimas seis semanas, con 2862 casos confirmados, 17 de ellos mortales, entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre.

La OMS también señaló que Malasia, Namibia, los Países Bajos, Portugal y España detectaron mpox (MPXV) del clado Ib por primera vez desde el último informe de la agencia.

El mpox es una infección vírica que se propaga por contacto íntimo y suele causar síntomas parecidos a los de la gripe y lesiones llenas de pus. Suele ser leve, pero puede ser letal.

(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)