LA NACION

La OMS dice que el mpox se ha detectado en más países, con 17 muertes en África en seis semanas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La OMS dice que el mpox se ha detectado en más países, con 17 muertes en África en seis semanas
La OMS dice que el mpox se ha detectado en más países, con 17 muertes en África en seis semanas

31 oct (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes de que 17 países africanos han experimentado una transmisión activa de mpox en las últimas seis semanas, con 2862 casos confirmados, 17 de ellos mortales, entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre.

La OMS también señaló que Malasia, Namibia, los Países Bajos, Portugal y España detectaron mpox (MPXV) del clado Ib por primera vez desde el último informe de la agencia.

El mpox es una infección vírica que se propaga por contacto íntimo y suele causar síntomas parecidos a los de la gripe y lesiones llenas de pus. Suele ser leve, pero puede ser letal.

(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. La impresionante jugada de Poroto Cambiaso en la conquista de La Natividad-La Dolfina
    1

    Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia

  2. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
    2

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados

  3. El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal
    3

    El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”

  4. Un médico argentino presidirá una federación mundial de una especialidad muy demandada
    4

    “La formación es muy sólida”: por primera vez un médico argentino presidirá una federación mundial de una especialidad muy demandada

Cargando banners ...