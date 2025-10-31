La OMS dice que el mpox se ha detectado en más países, con 17 muertes en África en seis semanas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
31 oct (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes de que 17 países africanos han experimentado una transmisión activa de mpox en las últimas seis semanas, con 2862 casos confirmados, 17 de ellos mortales, entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre.
La OMS también señaló que Malasia, Namibia, los Países Bajos, Portugal y España detectaron mpox (MPXV) del clado Ib por primera vez desde el último informe de la agencia.
El mpox es una infección vírica que se propaga por contacto íntimo y suele causar síntomas parecidos a los de la gripe y lesiones llenas de pus. Suele ser leve, pero puede ser letal.
(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
Más leídas
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 3
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”
- 4
“La formación es muy sólida”: por primera vez un médico argentino presidirá una federación mundial de una especialidad muy demandada