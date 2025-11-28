La OMS dice que la atención a la infertilidad debe formar parte de los servicios nacionales de salud

28 nov (Reuters) -

La infertilidad es un problema de salud pública al que no se presta la debida atención, por lo que los sistemas nacionales de salud deberían ofrecer tratamientos asequibles, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su primera directriz sobre el tema.

Se calcula que la infertilidad afecta a más de 1 de cada 6 personas en edad reproductiva en algún momento de su vida, según la OMS. Sin embargo, el acceso a la atención médica es muy limitado y varía mucho de un país a otro.

Además, a menudo se paga del propio bolsillo, lo que da lugar a gastos financieros catastróficos, añadió la agencia sanitaria de la ONU. En algunos países, una sola ronda de fecundación in vitro, o FIV, puede costar el doble de los ingresos medios anuales de un hogar, dijo la OMS.

"La infertilidad es uno de los problemas de salud pública más olvidados de nuestro tiempo y un importante problema de equidad en todo el mundo", dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado.

Millones de hombres y mujeres se enfrentan solos a esta enfermedad, obligados a elegir entre tener hijos y la seguridad económica, o empujados hacia opciones de tratamiento más baratas pero no probadas.

La OMS define la infertilidad como la incapacidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Según la OMS, el tratamiento no se limita a la fecundación in vitro, sino que abarca todas las medidas que los profesionales de la atención primaria pueden adoptar para ayudar a las parejas o a las personas a tener un hijo, incluida la orientación sobre intervenciones relacionadas con el estilo de vida, como dejar de fumar.

La guía incluye 40 recomendaciones para los países con el objetivo de que la atención a la fertilidad sea más segura, justa y asequible para todos, dijo la OMS, centrándose en la infertilidad masculina, femenina y de causa desconocida.

Junto a estas medidas, la OMS señala que también es importante mejorar la educación sobre los factores que afectan a la fertilidad, como la edad, y apoyar a quienes se enfrentan a la estigmatización y el estrés del tratamiento.

(Información de Jennifer Rigby; edición de Bill Berkrot; edición en español de Paula Villalba)