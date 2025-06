La OMS mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del covid

¿Fuga en un laboratorio o transmisión animal? Después de tres años y medio de investigaciones, el origen del Covid sigue siendo un misterio según la OMS, que lamenta la falta de información proporcionada por China.

La pandemia de Covid-19 causó millones de muertos (20 millones según la Organización Mundial de la Salud, OMS) y estragos en la economía mundial.

Los primeros casos conocidos de la enfermedad surgieron a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, donde está ubicado un instituto de virología conocido por sus investigaciones sobre los coronavirus.

Para muchos expertos entender el origen del Covid es fundamental para aplicar contramedidas eficaces en el futuro y evitar nuevas pandemias.

“Todas las hipótesis deben permanecer sobre la mesa, incluida la propagación zoonótica y la fuga en un laboratorio”, declaró el director de la OMS el viernes tras la presentación de las conclusiones de un informe de expertos encargados de examinar el origen del Covid.

Tedros Adhanom Ghebreyesus añadió que China les "envió información, pero no toda la solicitada".

La larga investigación llevada a cabo por el Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO) no permite esclarecer su origen.

“Nada se concluye con certeza absoluta”, reconoció María Van Kerkhove, epidemióloga estadounidense que dirige el departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS.

La pregunta de si el Covid-19 se escapó accidentalmente de un laboratorio o si se propagó de un animal al ser humano sigue sin respuesta.

Una gran parte de la comunidad científica se inclina por la hipótesis de una transmisión al ser humano a través de un animal intermedio, probablemente infectado por un murciélago.

Fuga en un laboratorio: hipótesis ni estudiada ni descartada

Pero la hipótesis de la fuga en un laboratorio, que en un momento fue tachada de teoría conspirativa, ganó popularidad recientemente en Estados Unidos. Agencias como el FBI o el Departamento de Energía la apoyan ahora con distintos niveles de certeza. Incluso la Casa Blanca publicó en abril una versión revisada de su información disponible en su sitio internet sobre el Covid-19 que promueve esta teoría como el "verdadero origen" del virus. La principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, también estimó en enero "con un bajo grado de confianza, que un origen de la pandemia de Covid-19 relacionado con investigaciones es más probable que un origen natural". China califica esta hipótesis de "extremadamente improbable". En 2021 una misión de expertos designada por la OMS y enviada a China durante un mes pareció descartar la hipótesis de que el virus se hubiera escapado del instituto de virología de Wuhan. Pero esa misión solo pudo entrar a China más de un año después del inicio de la epidemia, ya que Pekín se mostró muy reacio a permitir su llegada. Sus conclusiones fueron recibidas con precaución e incluso escepticismo, especialmente en Estados Unidos. La OMS solicitó a China "el acceso a cientos de secuencias genéticas de personas infectadas con Covid-19 al inicio de la pandemia, información más detallada sobre los animales vendidos en los mercados de Wuhan, así como datos sobre los trabajos realizados y las condiciones de bioseguridad en los laboratorios de Wuhan". Pero "hasta la fecha, China no compartió esta información ni con SAGO ni con la OMS", afirma la organización en un comunicado. Dado que gran parte de la información necesaria para evaluar la hipótesis de una fuga en un laboratorio no fue transmitida a los expertos, "esta hipótesis no pudo ser ni estudiada ni descartada", explicó la presidenta de SAGO, Marietjie Venter, ante los periodistas. Los expertos también solicitaron información sobre este asunto a otros países, "incluidos Alemania y Estados Unidos", pero tampoco obtuvieron respuesta, subrayó. apo/rjm/mab/eg