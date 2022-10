21/01/2022 Cvirus.- La OMS no considera que las subvariantes BQ.1 y XBB sean suficientemente diferentes para ser variantes. El Grupo Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 (TAG-VE, por sus siglas en inglés) ha concluido que las subvariantes de ómicron BQ.1 y XBB no son suficientemente diferentes para ser catalogadas como variantes. SALUD UBC FACULTY OF MEDICINE