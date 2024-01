El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, ha incidido en la necesidad de acabar con "el estigma y la discriminación" de la lepra ya que esto impide detectar y tratar los casos de lepra prezcomente, para así poder cumplir el objetivo marcado por la OMS de 'Cero lepra'.

"Los medicamentos están disponibles y son gratuitos, pero las personas que padecen lepra no se presentan por sí mismos por el estigma, así que no los detectamos a tiempo para tratarlos. La movilización es importante y la gente también debe entender que esto necesita mucho esfuerzo, la gente no debe tratarlo como en el pasado como una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad que no se transmite fácilmente y que puede tratarse con facilidad, la clave es luchar contra el estigma y la discriminación", ha señalado el doctor Tedros durante la rueda de prensa celebrada este miércoles.

En este sentido, el doctor Adhanom ha insistido en la importancia de prestar atención a las Enfermedades Tropicales Desatendidas (NDT, por sus siglas en inglés), que "afectan a más de mil millones de personas en todo el mundo, especialmente en comunidades pobres y marginadas, pero que son prevenibles y, en muchos casos, pueden eliminarse completamente de los países". "Hasta ahora, 50 países han eliminado al menos una NTD, y estamos en camino de alcanzar nuestro objetivo de 100 países para 2030", ha asegurado.

"Una de las enfermedades más antiguas e incomprendidas del mundo es la lepra. El mundo ha hecho grandes progresos contra la lepra. El número de casos notificados ha descendido de unos 10 millones al año a mediados de los años ochenta a unos 200.000 en la actualidad pero, aunque la lepra es curable desde hace más de 40 años, sigue siendo estigmatizante", ha apuntado.

Así, desde la OMS han insistido en que eliminar la lepra requiere "no solo un compromiso político renovado y el acceso a los servicios para tratarla, sino también la sensibilización para mitigar el estigma y aumentar la participación social de los afectados por la lepra".

Por su parte, el embajador de la OMS para la eliminación de la lepra, Yohey Sasakawa, ha recalcado que "la lepra no es un castigo de Dios, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria y que ahora se puede curar con medicamentos". "En muchos países se tiende a considerar la lepra como una enfermedad del pasado, pero todavía existe. Pero el objetivo de 'cero lepra' no es un sueño imposible porque podemos hacer posible lo imposible", ha aseverado.

Asimismo, Sasakawa ha destacado que esta infección "no se limita a los países africanos" ya que también se han detectado casos en el sur de Asia o en Brasil. "Estamos hablando de 1.600 millones de personas que necesitan intervención, no sólo en África, sino en todo el mundo.

Si no tienes dolor, naturalmente acudes a las clínicas; si es lepra, verás signos, pero mucha gente no es consciente de los pequeños patrones de decoloración de la piel", ha apuntado.

Además, ha recalcado que "esta enfermedad necesita mucho esfuerzo para transmitirse de una persona a otra". "No es fácilmente transmisible. La gente no debe tratarla como en el pasado, como muy infecciosa o fácilmente transmisible", ha declarado.

La eliminación de las 'grasas trans' de los alimentos

Por otro lado, el director general de la OMS ha resaltado algunas medidas de prevención para enfermedades no transmisibles como los problemas cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Entre estas medidas destaca especialmente eliminar el tabaco y las grasas trans de los alimentos, objetivo que ya han cumplido países como Dinamarca, Lituania, Polonia, Arabia Saudí y Tailandia, a los que el doctor Tedros ha dado la enhorabuena.

"Las grasas trans producidas industrialmente se utilizan en muchos productos alimentarios. No tiene ningún beneficio sanitario conocido y pero conllevan enormes riesgos para la salud. Hace cinco años, la OMS lanzó una campaña para eliminar las grasas trans producidas industrialmente del suministro mundial de alimentos. Hasta ahora, 53 países han introducido políticas de buenas prácticas que incluyen prohibiciones o límites de las grasas trans, y otros tres países están en camino. Sin embargo, introducir una política es una cosa, y aplicarla es otra", ha declarado Tedros Adhanom.

En esta línea, la OMS ha puesto en marcha un programa que reconoce a los países que no solo introducen políticas, sino que las aplican, como ha sido el caso de los cinco países mencionados.