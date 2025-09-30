La OMS propone vacunar frente a la gripe aviar a grupos de alto riesgo en períodos interpandémicos y de emergencia

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado vacunar contra la influenza A(H5), gripe aviar, a grupos de población de alto riesgo durante los períodos interpandémicos y de emergencia. Así lo ha comunicado la OMS después de las distintas reuniones que mantuvo el SAGE entre el 22 y el 25 de septiembre, en las que los expertos abordaron el contexto mundial en inmunización y plantearon varias recomendaciones para mejorar las coberturas y mejorar la protección de la población.

En lo que respecta a la vacunación de la gripe aviar, los grupos con mayor riesgo de infección y a los que se dirigiría la inmunización planteada son el personal de primera respuesta en brotes de influenza zoonótica, los trabajadores sanitarios que evalúan y manejan casos humanos sospechosos o confirmados, incluidos los posibles vacunadores, y las personas en contacto continuo con animales o sus entornos en áreas geográficas donde se han reportado infecciones animales o humanas.

Durante las jornadas de encuentro, los expertos señalaron que la cobertura mundial de vacunación ha recuperado en gran medida los niveles prepandemia, aunque puntualizaron que persisten grandes diferencias entre países. Además, aseveraron que los programas de inmunización se enfrentan a un panorama cada vez más complejo como resultado de la inestabilidad geopolítica, las limitaciones de la financiación mundial, la reducción de presupuestos de salud nacionales y los cambios en las arquitecturas sanitarias.

En esta línea, han destacado la importancia de la alianza en torno a la Agenda de Inmunización 2030 (AI2030) para seguir apoyando a los países que lo necesiten en el refuerzo de sus sistemas de inmunización. Para ello, ha instado a revisar las estructuras de la agenda a nivel global y regional para fortalecer el enfoque en impulsar acciones coordinadas hacia prioridades comunes en todos los niveles.

MALARIA Y POLIO

Al margen de esto, el grupo de la OMS, después de revisar la evidencia disponible, ha reafirmado su recomendación de utilizar el esquema de cuatro dosis para garantizar una protección óptima contra la malaria en entornos de transmisión moderada a alta, en lugar del esquema de tres dosis, y ha sugerido alinear la cuarta dosis con otras intervenciones de salud en el segundo año de vida.

El SAGE también ha expresado su profunda preocupación por la continua transmisión del poliovirus salvaje en Pakistán y Afganistán, la persistente transmisión del poliovirus circulante de tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en muchos países africanos y la continua detección de cVDPV2 en muestras de aguas residuales en Europa. Por ello, ha insistido en la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la cobertura de la inmunización sistemática y llegar a los niños sin vacunar.

El grupo ha reafirmado su apoyo a la interrupción segura de la utilización de las vacunas orales bivalentes contra la poliomielitis (bOPV) en la inmunización sistemática e instó a que se movilizaran los recursos necesarios para lograr dicha interrupción segura. Además, ha recomendado el uso de dosis fraccionadas, incluidas dosis administradas por vía intradérmica, de vacunas antipoliomielíticas inactivadas basadas en Sabin (IPV) de manera similar al uso de dosis fraccionadas de IPV basadas en Salk; y ha apoyado la expansión del uso de la nueva vacuna antipoliomielítica oral tipo 2 (nOPV2) como parte de la respuesta para reducir la transmisión del cVDPV2 en determinadas zonas geográficas con transmisión persistente del cVDPV2.

COVID Y TUBERCULOSIS

Una de las sesiones del SAGE se centró en la Covid-19, sobre la que los expertos han destacado la disminución en el número de casos y muertes a nivel mundial entre 2024 y 2025. Sin embargo, han advertido que la tasa de vacunación anual es baja y se limita principalmente a países de altos ingresos en las regiones de la OMS de Europa, las Américas y el Pacífico Occidental.

Sobre las vacunas adaptadas a las variantes de Covid, han señalado que muestran una eficacia relativa moderada en la prevención de casos y hospitalizaciones, aunque la protección disminuye a los seis meses. En esta línea, han recomendado revisar la hoja de ruta actual, así como la evidencia sobre la efectividad de las vacunas frente a la variante Ómicron, y han aprobado el desarrollo de un documento de posición sobre la vacuna basado en evidencia actualizada.

En lo relativo a la tuberculosis, los expertos han recordado que, a mayo de 2025, había 16 vacunas candidatas en desarrollo clínico, cinco de las cuales se encontraban en ensayos de fase 3 con un criterio de valoración de prevención de la enfermedad. Una de estas vacunas candidatas, la M72/ASO1E, podría obtener la autorización de comercialización en 2028, dependiendo de los resultados de los ensayos.

Por último, el SAGE ha mostrado su apoyo al desarrollo de un marco para identificar, analizar y priorizar nuevas vacunas combinadas, sobre las que ha destacado su potencial para ayudar a los países a facilitar la distribución de las vacunas existentes y la introducción de otras nuevas al reducir el número de inyecciones que deben administrarse.

El informe completo de recomendaciones se publicará en el Registro Epidemiológico Semanal el próximo 5 de diciembre. La OMS ha señalado que solo el texto del informe completo deberá considerarse definitivo.