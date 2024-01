El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que le preocupa "gravemente" que los países no cumplan su compromiso de llegar a un acuerdo para abordar futuras pandemias.

En 2023, los líderes mundiales en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas acordaron una fuerte declaración política, incluido el compromiso de concluir las negociaciones sobre el acuerdo sobre la pandemia y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional para mayo de este año. Sin embargo, "el tiempo es muy corto y quedan varias cuestiones pendientes que aún deben resolverse", ha lamentado Tedros, en el marco de la 154ª reunión del Consejo Ejecutivo.

"No lograr el acuerdo sobre la pandemia y las enmiendas al RSI será una oportunidad perdida que las generaciones futuras tal vez no nos perdonen", ha lamentado, para agregar que "se necesitará valentía y compromiso", ya que "no se llegará a un consenso si todos permanecen atrincherados en sus posiciones".

Así las cosas, durante su discurso, Tedros ha repasado los hitos de 2023, y lo ha definido como un año de "emociones encontradas" para la OMS. Entre los logros se incluyen el fin de la Covid-19 y mpox como emergencias sanitarias globales.

Sin embargo, también fue un año "de luto", al estar marcado por conflictos, desastres y enfermedades y muertes evitables. También fue un año "de duelo" por el fallecimiento de la doctora Carissa Etienne, ex directora regional para las Américas, y su colega Dima Alhaj, que fue asesinada en Gaza junto con toda su familia.

"2023 fue un recordatorio de por qué el trabajo que hacemos es tan importante y por qué el mundo necesita una OMS fuerte, sostenible, eficaz, eficiente y empoderada", ha remachado Tedros.

Algunos logros de 2023 relacionados con la promoción de la salud

Uno de los logros claves del año pasado, relacionado con la promoción de la salud, es la disminución del consumo de tabaco en 150 países. Ahora hay 19 millones de fumadores menos en todo el mundo que hace dos años.

En el caso de las grasas trans, el año pasado se aprobaron prohibiciones o límites en seis países, que entraron en vigor en otros siete.

Asimismo, la OMS cada año apoya a más y más países para que aborden la emaciación y la obesidad infantil; fomentar la lactancia materna; aumentar los impuestos al alcohol, al tabaco o a las bebidas azucaradas; regular la comercialización de productos no saludables dirigidos a niños, incluidos los cigarrillos electrónicos, y promover la actividad física.

En ese mismo año, la OMS también ha apoyado a más de 50 países para construir sistemas de salud resilientes y respetuosos con el clima. También han ayudado a muchos países a desarrollar planes de acción de 'One Health', reconociendo que la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente están estrechamente vinculados.

Por otro lado, la OMS ha ofrecido soporte a los países en su camino hacia la cobertura sanitaria universal, basada en una atención primaria de salud sólida. Esta área incluye su trabajo para fortalecer los sistemas de salud y los servicios que brindan para la salud maternoinfantil y las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Por otro lado, el 2023 también fue un año productivo en la labor de apoyo del acceso a medicamentos y otros productos sanitarios. Precalificaron 136 medicamentos, vacunas, diagnósticos y otros productos; agregaron nuevos medicamentos para la esclerosis múltiple, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares a la Lista de Medicamentos Esenciales, y emitieron ocho alertas sobre productos médicos falsificados o de calidad inferior.

En materia de salud sexual y reproductiva, se apoyó a 23 países prioritarios para facilitar el acceso a servicios de calidad y centrados en los sobrevivientes de violencia sexual. De hecho, 11 países más introdujeron la vacuna contra el VPH para el cáncer de cuello uterino el año pasado.

Por otro lado, una de las mayores perturbaciones causadas por la pandemia de Covid-19 fue la de los programas de vacunación rutinarios en muchos países, lo que provocó brotes de sarampión, difteria, polio y fiebre amarilla.

En abril del año pasado, lanzaron 'The Big Catch Up' con UNICEF y Gavi, para ayudar a los países a detener los brotes y restaurar los programas de inmunización al menos a los niveles previos a la pandemia.

Mientras tanto, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, SAGE, recomendó el año pasado nuevas vacunas contra el dengue, la meningitis y una segunda vacuna contra la malaria, la vacuna 'R21-Matrix M'. "Disponer de dos vacunas contra la malaria ayudará a cerrar la enorme brecha entre la oferta y la demanda y podría salvar decenas de miles de vidas jóvenes, especialmente en África", ha señalado Tedros.

Al menos 29 países tienen la intención de introducir la vacuna y 20 ya han sido aprobados para recibir el apoyo de Gavi y planean implementarla este año.

Así las cosas, actualmente están empezando a ver un camino hacia la meta de los ODS de poner fin a la epidemia del VIH. Australia se ha convertido en el primer país en anunciar que está cerca de la eliminación virtual de la transmisión del VIH, en el interior de Sydney.

Y en Zimbabwe, la integración de los servicios para el VIH y la salud sexual y reproductiva hizo que siete veces más mujeres se sometieran a pruebas de detección del VIH y de infecciones de transmisión sexual.

Mientras tanto, en lo que respecta a la hepatitis, Egipto se convirtió en el primer país en alcanzar el estatus de 'nivel oro' en el camino hacia la eliminación de la hepatitis C, alcanzando un hito histórico.

Por otro lado, más de dos tercios de la población mundial han recibido ya una serie primaria completa de la vacuna contra la Covid-19. COVAX, que cerró a finales del año pasado, desempeñó un papel "fundamental", ya que entregó casi dos mil millones de dosis y salvó aproximadamente 2,7 millones de vidas en países de bajos ingresos.