La OMS reduce en un tercio la petición de fondos para emergencias sanitarias en 2026

GINEBRA, 3 feb (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud solicita 1.000 millones ⁠de dólares para ⁠emergencias sanitarias este año, un tercio menos que el año pasado, debido a la disminución de la ⁠financiación ‌de ​los donantes y a las dudas sobre las contribuciones de ​su antiguo principal donante, Estados Unidos.

"Nos estamos centrando en ‌los más necesitados, donde podemos salvar ‌más vidas", dijo el ​director ejecutivo Chikwe Ihekweazu en una rueda de prensa celebrada el martes en Ginebra, y añadió que los fondos se destinarán a 36 emergencias, entre ellas Gaza, Sudán y Ucrania.

"Estamos profundamente preocupados por las enormes necesidades y por cómo las satisfaremos", añadió.

Ihekweazu negó ⁠que la OMS se retirara por completo de ninguna crisis. "Lo que ​hemos hecho es que, en cada uno de esos contextos, quizá no hayamos hecho todo lo que nos gustaría", dijo a los periodistas.

Estados Unidos abandonó oficialmente la OMS el 22 de enero, criticando a la agencia sanitaria mundial por ⁠su gestión de la pandemia del COVID-19. La OMS ha ​defendido enérgicamente su actuación.

En el pasado, Estados Unidos ha sido uno de los principales contribuyentes tanto al llamamiento de emergencia de la ‍OMS, que se basa en donaciones voluntarias, como a su presupuesto general, basado en parte en las cuotas obligatorias de los miembros.

Ihekweazu dijo el año pasado que Washington no era uno de los principales ​donantes de la petición de emergencia, y señaló que los principales contribuyentes eran la Unión Europea, Arabia Saudí y Alemania. (Información de Emma Farge, edición ‍de Thomas Seythal; edición en español de Paula Villalba)