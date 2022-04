La OMS registra la primer muerte de un niño por hepatitis aguda de origen desconocido y reporta 169 casos

La Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS) tiene contabilizados hasta el 21 de abril un total de 169 casos en 11 pa√≠ses de hepatitis aguda de origen desconocido en ni√Īos; unos 17 ni√Īos (aproximadamente el 10%) han necesitado un trasplante de h√≠gado y se ha notificado al menos una muerte en Reino Unido.

De acuerdo con la informaci√≥n publicada por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas, los casos tienen entre 1 mes y 16 a√Īos de edad. Se han registrado casos en: Reino Unido (114), Espa√Īa (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (<5), Pa√≠ses Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Ruman√≠a (1) y B√©lgica (1).

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayor√≠a de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Seg√ļn la informaci√≥n disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los v√≠nculos con otros pa√≠ses.

Se han detectado adenovirus en al menos 74 casos, y del n√ļmero de casos con informaci√≥n sobre pruebas moleculares, 18 se han identificado como F tipo 41. El SARS-CoV-2 se identific√≥ en 20 casos de los que fueron sometidos a pruebas. Adem√°s, en 19 se detect√≥ una coinfecci√≥n de SARS-CoV-2 y adenovirus.

La OMS apunta que "todavía no está claro si se ha producido un aumento de los casos de hepatitis, o un aumento de la concienciación sobre los casos de hepatitis que se producen al ritmo esperado pero que no se detectan". "Aunque el adenovirus es una posible hipótesis, se está investigando el agente causante", precisan.

En Reino Unido, donde se han notificado la mayor√≠a de los casos hasta la fecha, se ha observado un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (especialmente detectadas en muestras fecales de ni√Īos) tras los bajos niveles de circulaci√≥n anteriores a la pandemia de COVID-19. Pa√≠ses Bajos tambi√©n ha informado de un aumento simult√°neo de la circulaci√≥n de adenovirus.

Sin embargo, la OMS explica que "debido a la mejora de las pruebas de laboratorio para el adenovirus, esto podría representar la identificación de un resultado raro existente que se produce a niveles no detectados anteriormente y que ahora se reconoce debido al aumento de las pruebas".

La OMS detalla que aunque el adenovirus es actualmente una de las hipótesis como causa subyacente, "no explica totalmente la gravedad del cuadro clínico". "La infección por el adenovirus de tipo 41, el tipo de adenovirus implicado, no se había relacionado anteriormente con este tipo de presentación clínica", puntualizan.

Los adenovirus son patógenos comunes que suelen causar infecciones autolimitadas. Se transmiten de persona a persona y suelen causar enfermedades respiratorias, pero dependiendo del tipo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis (inflamación del estómago o los intestinos), conjuntivitis (ojo rojo) y cistitis (infección de la vejiga).

Hay m√°s de 50 tipos de adenovirus inmunol√≥gicamente distintos que pueden causar infecciones en los seres humanos. El adenovirus de tipo 41 suele presentarse con diarrea, v√≥mitos y fiebre, a menudo acompa√Īados de s√≠ntomas respiratorios. Aunque se han notificado casos de hepatitis en ni√Īos inmunodeprimidos con infecci√≥n por adenovirus, no se sabe que el adenovirus de tipo 41 sea una causa de hepatitis en ni√Īos por lo dem√°s sanos.

"Es necesario investigar m√°s a fondo factores como el aumento de la susceptibilidad entre los ni√Īos peque√Īos tras un menor nivel de circulaci√≥n de adenovirus durante la pandemia de COVID-19, la posible aparici√≥n de un nuevo adenovirus, as√≠ como la coinfecci√≥n de SARS-CoV-2. Las hip√≥tesis relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 no est√°n actualmente respaldadas, ya que la gran mayor√≠a de los ni√Īos afectados no recibieron la vacuna contra la COVID-19. Es necesario excluir otras explicaciones infecciosas y no infecciosas para evaluar y gestionar plenamente el riesgo", remacha la OMS.