La OMS reitera que no existe relación entre vacunas y autismo

11 dic (Reuters) -

El comité de seguridad de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves que las nuevas revisiones de las pruebas científicas no hallaron ninguna relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista, reafirmando las conclusiones alcanzadas hace más de dos décadas.

El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS evaluó dos revisiones sistemáticas que abarcaban estudios publicados entre 2010 y agosto de 2025.

Las revisiones examinaron las vacunas en general y las que contenían tiomersal, un conservante a base de mercurio al que los críticos acusan desde hace tiempo de contribuir al autismo, una afirmación reiteradamente desestimada por los estudios científicos.

Según el comité, solo se considera que existe una relación causal entre las vacunas y los resultados sanitarios cuando varios estudios de alta calidad muestran sistemáticamente una asociación estadística.

Veinte de 31 estudios no hallaron pruebas de una relación entre las vacunas y el autismo, según la OMS.

Se consideró que once estudios que sugerían una posible relación tenían importantes defectos metodológicos y un alto riesgo de sesgo, según el comité.

El mes pasado, el Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., dijo en una entrevista con el New York Times que había dado personalmente instrucciones a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU para que cambiaran su postura de siempre de que las vacunas no causan autismo. (Información de Siddhi Mahatole en Bengaluru; edición de Anil D'Silva y Shinjini Ganguli; editado en español por Patrycja Dobrowolska)